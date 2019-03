La OCG peleará en la calle "si no hay soluciones, ni compromisos en firme"

Hace justo una semana, los músicos de la OCG lanzaban un Réquiem por su grave situación económica. Varias personas repartieron folletos a los asistentes del recital del viernes en el Falla donde alertaban de la precaria coyuntura: permanente pérdida de salarios desde 2013; deuda de hasta dos años con artistas invitados, estudiantes de conservatorio -que cubren bajas- y proveedores; plazas sin cubrir; presupuesto insuficiente; déficit de más de un millón de euros, gerente interino desde hace nueve meses...

La plantilla de la orquesta celebrará este viernes una asamblea donde decidirá cómo afrontar la "grave" situación económica financiera. "Los comunicados han terminado. Si no hay soluciones, ni compromisos en firme, nuestra voz estará en la calle", asegura el presidente del Comité de Empresa de la OCG, Jaume Esteve, quien no duda en que "habrá que salir a la calle y contarlo" si no se pone fin al estado "de degradación y caos absoluto" que vive la formación musical.

El último plan de saneamiento, presentado por la exgerente Alicia Pire, planteaba la subida de aportaciones de las distintas instituciones del Consorcio Granada para la Música (Ayuntamiento, Junta y Diputación) durante los próximos diez años. "El plan cae por su propio peso. Las subidas eran mínimas, y al final era primar lo económico sobre lo artístico. Las aportaciones tienen que subir para poder elaborar una programación adecuada y al nivel de la orquesta. Este plan a diez años es la muerte de la orquesta artística", advierte Esteve, que cree que "no se puede hacer política de un bien cultural como la orquesta".

Diputación aprobó por unanimidad en noviembre del año pasado una moción, impulsada por Izquierda Unida para la Gente, para aumentar su aportación en el Consorcio Granada para la Música este mismo año. La propuesta tiene como objetivo principal que la institución provincial como componente del Consorcio "trabaje para la búsqueda de una solución al importante déficit acumulado".

El acuerdo también exigía "solucionar las cuestiones relativas a la mejora en el pago a los proveedores, directores y artistas, adquisición, mejora y mantenimiento de instrumental, completar la plantilla, presupuesto suficiente para programación y recuperación de la masa salarial"; "recuperar de forma paulatina los niveles de aportación económica que las instituciones realizaban en las etapas previas a la crisis, con un plus que compense las carencias económicas vividas durante estos años"; y "poner en conocimiento de la dirección del Consorcio y de las instituciones que lo componen este acuerdo, iniciando un proceso de negociación que lleve al cumplimiento de los objetivos propuestos en esta iniciativa".

El PP propuso una enmienda de adición, que fue aceptada, en el punto uno de los acuerdos donde exigía que el aumento de la inyección económica estuviera supeditada a "un aumento proporcional en el número de actuaciones de la gira provincial que realiza la OCG".

"No podemos salvar solos la OCG", reconoce la diputada de Cultura y de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, Fátima Gómez, que aseguró que están dispuestos a "incrementar la partida destinada a la OCG". "No podemos olvidar que es una orquesta adscrita a la ciudad de Granada. Por muy buenos servicios que nos de a la provincia, todos tienen que poner de su parte. Diputación pone dinero encima de la mesa, el tanto por ciento que nos corresponda. Pero los demás también tiene que mover ficha", señala Gómez.

Las aportaciones extraordinarias aprobadas en el consejo rector celebrado por el Consorcio Granada para la Música en noviembre de 2018, una inyección de 250.000 euros, permitieron el pago de los salarios de los trabajadores de la OCG en diciembre. La Junta ha invertido 1.404.540 euros en la OCG, lo que supone un 10% más del presupuesto que hubo en el ejercicio anterior -la cifra representa el 45,76% del presupuesto de la orquesta-.

El Ayuntamiento ha aportado 1.350.00 euros -43,98%- y la Diputación granadina 315.000 euros -10,26%-; sin olvidar esta última aportación extra aprobada en el pleno de noviembre, cuya cantidad exacta se decidirá en el próximo consejo rector.