Lagartija Nick: “Presentamos un show audiovisual gigante”

EL sábado 20 de mayo es la fecha elegida para la presentación de Un Perro Andaluz en el Teatro CajaGranada. Lagartija Nick se viste de gala y presenta nuevo trabajo, nuevo espectáculo y en definitiva y siendo quienes son, ofrece una nueva experiencia en esta ciudad nuestra, cuna de tanto arte. Lo saben, son conscientes de ello y lo asumen, no obstante, una banda en la que sus componentes también forman partes de grupos como Planetas, Vaparaiso o Lori Meyer, ya es algo único, es una concentración de talento que unida a la cordialidad con la que ofrecen sus trabajos, hacen que nos encontremos ante una cita con la creación y con el arte en su sentido más interactivo y vivo.Conversamos con Antonio Arias, militante también en el arte del tapeo en el barrio de los pajaritos y charlamos sobre el acontecimiento.

Antonio, ¿qué presentáis el sábado?

Oficialmente Un Perro Andaluz, una obra musical sobre la relativamente poco conocida obra poética de Buñuel. Aquel contacto de Lorca, Dalí, Buñuel…en la residencia de Estudiantes creó una obra sorprendente. Conocemos al Buñuel peliculero pero no al poeta y será una grata sorpresa pues se reconocerán muchas cosas suyas.

¿Cómo nace este proyecto, cual es la chispa que lo prende?

La chispa es un proyecto audiovisual en 2017 para un festival de cine, ahí encontré unos poemas de Buñuel que me sorprendieron, se quedó aparcado pero en la pandemia vimos que tenían mucho que decirnos esas obras y nos animamos a trabajar en plena pandemia. Era un mundo nuevo esta obra de Buñuel. Es conocido que Lorca se enfada con el título y la película, de El perro andaluz. Buñuel ya coqueteaba con la idea de hacer un poemario y nosotros hemos igualmente hecho, hemos profundizado poro hemos cambiado el "El" por el "Un". Se trata de jugar con los conceptos vanguardistas y proponer un espectáculo distinto.

Estas cosas, ¿o las hace Lagartija o se quedan sin hacer?

Hay muchos diamantes que cuando se revisitan adquieren otro brillo. Esto tiene mucho que ver con Omega y Val del Omar, es nuestra propia Generación del 27. Es un proyecto visual pero se convierte a la vez en un disco y luego el directo pide sus propias recreaciones así que todo se va nutriendo y presentamos un espectáculo muy potente

Sorprendéis al público habitual, se incorpora nuevo público…

Cuando nos modificamos tanto a veces no se sabe con exactitud, ahora con la producción tan acertada no sabemos si sorprende o trae a gente nueva, no sé si sorprendemos a los de siempre (sé que sí, pues hay mucho feedback) pero puede haber nuevas incorporaciones. Aunque no nos engañemos, es un disco rara avis, muy conceptual y pide un extra de atención. Nos lleva a nuevos lugares. Abordar la poesía de alguien es un punto de aprendizaje siempre. Venimos de la obra de Jesús con los Cielos Cabizbajos. Realmente, cuanto más sabes sobre poesía más te deslumbras. Tenemos la impresión de que algo por pasado está aprendido, pero no es así, ha habido 40 años de censura y siguen aflorando cosas de aquella época tan potente.

El Concierto, el Teatro CajaGranada…

Presentamos un show audiovisual gigante. Se llena la pantalla y la escena de super 8, de proyecciones…ya hicimos con Oriol y la gente de Cube un trabajo previo con los Cielos Cabizbajos pero ahora vamos a una pantalla gigante. Es un homenaje al cine, que no hemos parado de mejorar. Para Granada, además de queridos invitados cono Ramón Fandila, David Montañés, Pacheco, tendremos incorporación de temas visuales de John Tomás que nos hizo un trabajo muy interesante. Es un espectáculo que llega perfeccionado. La figura de Dalí también tiene su espacio y se incorpora al espectáculo en Granada con todo el mundo surrealista. Tenemos un equipo creativo que sorprende y no para de evolucionar. La poesía de Dalí también es fantástica.

Tu visión de Granada y la escena granadina.

Hacemos un poco lo que hacía mi hermano Jesús, establecer continuamente contactos artísticos , personales. Colaboras, estás en el presente y en el futuro. Somos en boca de los demás" te oyes en otras bocas, te ves en otros ojos… y yo veo buen feedback. Hemos hecho temas co J, con José Ignacio, con mi hermano, participamos de lo habitual de la escena granadina. En Granada hay un nuevo esplendor, como la Plazuela, que van moviendo las cosas.

¿Pensáis en lo próximo?

Tenemos varias cosas, como Lagartija Nick vamos a editar material de 1987 a 1989 en digital. Todo el material de estudio que teníamos, que son como 30 canciones inéditas antes del pirmer LP, por ejemplo 8 temas con Lapido, es muy sorprendente. De hecho de todo lo que vamos a editar, solo dos temas se publicaron "qué eras por mi" y "el sentido de las palabras". Llama la atención por los ecos a grupos como Echo & the Bunnymen, The Psychedelic Furs…, y con calidad de estudio, con cuatro pistas, esto va a molar.Luego tenemos el video single de Mawlid, un gran proyecto más personal que ya está preparado también para salir.

Se te ve por el barrio con tu padre, ambos con guitarra, bandurria…

Sigo tocando con mi padre, él la bandurria y yo la guitarra normalemte, mínimo una vez a la semana, con melodías de toda la vida, que él recuerda, porque aunque no se acuerde de cosas recientes, sí que mantiene un recuerdo fiel a melodías y canciones de hace muchísimos años las recuerda perfectamente. Es maravilloso tocar cosas que él escuchaba de pequeño, que cantaban en casa, conforme pasa la vida das importancia a esas cosas, qué oía mi abuela, qué cantaban en casa…

Nos despedimos de Antonio Arias deseándole lo mejor en este estreno de Un Perro Andaluz, una cita imprescindible, y él a su vez se despide invitándonos al espectáculo del sábado en Teatro CajaGranada. Para no perdérselo