Lola Índigo anuncia la fecha de su primer concierto en el Santiago Bernabéu

Lola Índigo ha anunciado mediante un video promocional en sus redes sociales la fecha de su primer concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo de 2025 bajo el lema La Bruja, La Niña y El Dragón. Las entradas de venta general comenzará el 14 de marzo a las 13:00 horas y un día antes para los clientes del Banco Santander.

En su pasada visita a la academia de Operación Triunfo, después de su actuación en la gala, Chenoa, presentadora del programa, la felicitaba por su concierto en el estadio ante la sorpresa de los espectadores. La noticia la confirmaba más tarde la natural de Huétor Tájar en sus redes sociales, y sus fans han tenido que esperar unas semanas para conocer la fecha.

La artista ha querido adelantar en su página web que el concierto se dividirá en tres partes: La bruja, nombre que hace un guiño a su primer disco Akelarre; La niña, nombre de su segundo trabajo discográfico; y el dragón, el último trabajo que lanzó el pasado año. Además, comenta que será una noche para disfrutar con amigos, lo que deja claro que los asistentes al concierto verán en directo alguna de sus colaboraciones más famosas.

La granadina será la segunda mujer española en actuar en el reformado feudo blanco, tras su compañera de edición, Aitana, que colgó el cartel de agotado en pocos días. El estadio, que tiene una capacidad de 65.000 espectadores, albergará los grandes conciertos internacionales que llegarán a España en los próximos años, como Taylor Swift con dos fecha el próximo mayo o Karol G, que ya ha anunciado su cuarto concierto seguido tras agotar las entradas.

