Lonely Planet adapta los viajes a la nueva era

Las vacaciones de esta Semana Santa se plantean muy diferentes a las de otros años pero los viajeros no tiran la toalla. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos pero eso no significa renunciar al placer de cambiar los escenarios habituales por nuevos paisajes en los que perderse, conocer perspectivas diferentes y descubrir aspectos diversos del arte y la naturaleza. La solución más inmediata parece que está en destinos de proximidad y sin medios de transporte de masas. No sólo el turismo, también la literatura de viajes tienen que empezar a jugar con nuevas reglas.

Lonely Planet, una de las mayores editoriales de guías de viajes del mundo, es experta en adaptarse al ritmo de los tiempos algo. Y en el caso de una compañía pionera en los libros para mochileros y viajeros independientes eso ha supuesto una vuelta a su esencia. Su fundador, Tony Wheeler y autor del ensayo En defensa del viaje, se lamentaba este mismo otoño que el universo de 510 millones de kilómetros cuadrados del planeta se haya visto reducido a un radio de acción muy limitado. Y los empleados de esta empresa de origen asutraliano –que cuenta con sedes en todo el mundo, más de 700 títulos e incluso programas de televisión–, se pusieron raudos a exprimir las bondades de los kilómetros que diera ese radio. Un turismo por otro lado menos masificado y más sostenible.

Fue así como se reactivo la serie En ruta por, una propuesta de guías para destinos más cercanos y que pueden realizarse en medios de transporte propios tal y como explica su coordinadora, Nuria Cabrero. No hay que olvidar que el germen de esta compañía está en el viaje que realizaron allá por los años setenta sus fundadores, Tony Wheeler y su esposa Maureen, dispuestos a cruzar Asia en coche.

Algo así pero centrado en Andalucía es lo que propone ahora Giacomo Bassi en la nueva guía de Lonely Planet para el territorio autonómico: 24 rutas para recorrer la comunidad en coche, caravana o moto. El libro incluye itinerarios que la atraviesan de Este a Oeste siguiendo la línea de costa pero también hay otras para centrarse en la campiña sevillana o cordobesa, en las joyas del Renacimiento, los pueblos blancos o las ciudades más esenciales.

Pero más que un listado de rutas, En ruta por Andalucía es una invitación para descubrir nuevos lugares pocos masificados al ritmo que quiera trazar cada visitante. Pensada para viajeros independientes que disfrutan recorriendo los paisajes en coche y en familia, Bassi, trotamundos, periodista y escritor habitual de guías de viajes para Lonely Planet, realiza propuestas para que los lectores vayan creando sus propios itinerarios saltando de una ruta a otra o trazando su propio camino.

Eso la hace ideal esta Semana Santa para plantear recorridos que salten de una joya a otra sin necesidad de salir de los límites de la provincia. Porque las 24 rutas por carretera, con opciones según las diferentes preferencias, presupuestos y tiempo, pueden ir completándose con desvíos, improvisando. El resultado es una guía perfecta para que cada uno organice el viaje a su aire.

Como a conocerán los lectores habituales de las guías de Lonely Planet -que han publicado más de 150 millones de libros en nueve idiomas- las 304 páginas a todo color de En ruta por Andalucía están llenas de datos prácticos actualizados y recomendaciones de un experto viajero que no responden a consejos publicitarios, algo que no se garantiza en cualquier publicación de internet. Por ese motivo, esta guía resulta ideal para planificar mejor las rutas y para buscar información durante el propio viaje. Ese es el motivo por el que incluye mapas de fácil lectura y un desplegable con el trazado de las rutas por las ocho provincias.

Bassi, periodista italiano afincado en Barcelona y autor de numerosos títulos, viajó durante más de un mes este verano por toda Andalucía para recoger información detallada, un trabajo de campo al que sumó otros dos meses para la redacción del volumen. Un extenso estudio que incluso para un experto escritor ha supuesto un notable esfuerzo para el trazado de los itinerarios: no es fácil elaborar un abanico de rutas que sea variado en gustos, bolsillos y posibilidades de tiempo, pues hay rutas de 20 días de duración y otras de tres.

El resultado es una guía muy útil para andaluces y foráneos que permite acceder a la búsqueda de contenido por destino y por interés que facilita realizar escapadas en coche y rutas a pie aprovechando al máximo todas las posibilidades.