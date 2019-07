Un premio al 'hogar' de Manuel de Falla

La música de Manuel de Falla está ligada al Festival desde su nacimiento. El primer concierto sinfónico de su historia, celebrado el 18 de junio de 1952, rindió homenaje al compositor. La Orquesta Nacional de España, dirigida por el maestro Ataúlfo Argenta, interpretó El amor brujo, Noches en los jardines de España, el Interludio de La vida breve y las dos Suites orquestales de El sombrero de tres picos.

Más tarde, en 1958, el Ballet Nacional de España llevó a escena El sombrero de tres picos con coreografía de Antonio el Bailarín -y unos figurines de Muntañola que no tienen nada que envidiar a los que en su día hizo Picasso para los Ballets Rusos-. El largo idilio entre la institución granadina y el genio de Cádiz dura hasta hoy.

La Fundación Archivo Manuel de Falla, encargada de custodiar y conservar su legado desde 1991, ha recibido hoy de la mano del alcalde Luis Salvador la Medalla de Honor del Festival. La entrega del galardón coincide este año con el 100 aniversario del estreno de El sombrero de tres picos en el Teatro Alhambra de Londres, cuyo centenario celebró el Festival con la puesta en escena del ballet a cargo de la Compañía Nacional de Danza el pasado sábado.

"Siento una emoción tremenda porque quien ha conseguido esta medalla es una institución especialmente ligada al Festival. Nos unen lazos de amistad. Es un honor", ha afirmado Elena García de Paredes, gerente de la Fundación Archivo Falla, horas antes de asistir al acto de entrega del premio.

La medalla también reconoce el trabajo de Isabel de Falla, "la persona que creó el archivo en una época donde no se le prestaba tanta atención a los documentos. De hecho, es un milagro que este legado se haya conservado íntegro y tan completo", ha reconocido García de Paredes.

La sobrina y ahijada de Falla fue la primera que pensó en hacer un centro de estudios musicales. "Germán de Falla, hermano del compositor, tenía toda la documentación. Él tenía mucho interés en conservar ese legado pero no lo veía desde el punto de vista de los archivos como Isabel", ha apuntado la sobrina nieto del músico.

¿Se acuerda de la inauguración del archivo hace casi 30 años? "Más que recordar el día de la propia inauguración, en la que se pudo ver una exposición preciosa que comisarió Jorge de Persia, que era el director en ese momento, pienso en el traslado de los fondos, de ir detrás del camión que traía todo el legado del archivo. Eso no se me olvida. Íbamos en un coche del Ayuntamiento. Recuerdo el momento de llegada a la puerta del acceso del auditorio. Fueron descargando todas las cajas. Es una imagen que se me ha quedado grabada a fuego", ha hecho memoria.

El trabajo previo al traslado de los fondos del compositor desde Madrid a Granada fue "bastante laborioso". "El archivo ya funcionaba como tal en Madrid un año antes y lo visitaban bastantes investigadores. Hay que ultimar el inventario, preparar las cajas. Fue muy bonito la preparación del amueblamiento del edificio. Se cuidó mucho todo. Es muy sencillo, pero se estudiaron todos los detalles: desde la cámara acorazada al tipo de mobiliario", ha explicado la gerente de la Fundación Archivo Falla, de cuyo primer equipo de trabajo en Madrid todavía se conserva parte del personal aquí.

García de Paredes hace hincapié en el legado de las partituras de Falla, unos 6.000 documentos. "Es el más importante, el corazón del archivo digamos. Es el legado al que tengo más cariño, ya que fue el archivo en el que trabajé primero. Colaboré con el profesor Antonio Gallego en la catalogación. Hacía de pinche de cocina. Me leía las partituras, preparaba las fichas. Él fue quien realizó la catalogación. Ahora estamos inmersos en la digitalización de todos los manuscritos musicales", ha adelantado.

La sobrina nieta del gaditano también ha hablado del inmenso valor del epistolario, "otro de los primeros trabajos que iniciamos con una persona que sigue colaborando con nosotros, el profesor Antonio Martín Moreno". El archivo está inmerso ahora en la digitalización de las 23.000 cartas, que van publicando por volúmenes temáticos. Ya está disponible la correspondencia entre Falla y Leopoldo Matos, su gran amigo y editor.

Ahora el próximo en salir es el epistolario entre María Lejárraga y él. "Es uno de los más frescos del archivo porque se ve el grado de intimidad y de amistad que tenían los dos. Ella fue la gran colaborado de Falla en El amor brujo y El sombrero de tres picos", ha destacado. El archivo también cuenta con un fondo de la escritora donde se pueden consultar libretos, conferencias y artículos escritos por ella -hay interesantes cuartillas con apuntes para El amor brujo-.

Ahora, ha dicho García de Paredes "hay que seguir trabajando; esto no termina nunca”. El premio al hogar de Falla también lo es a la gran aportación del compositor a la historia de la música, donde la modernidad y las raíces se dan la mano.