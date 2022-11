Mariche Huertas, directora del Festival de Jazz de Granada: “El hilo argumental de esta edición es cada día un instrumento distinto”

Nos encontramos en el ecuador del Festival de Jazz de Granada. Comenzó el sábado pasado y nos ocupará hasta el domingo 13 de noviembre. En esta edición, este longevo y venerado Festival vuelve a convocar grandes figuras del Jazz internacional que hacen que cada noviembre, Granada luzca con tanto glamour y con ese toque único que genera este género. Un género que es amplísimo y donde en cada edición se buscan perfiles distintos, en esta ocasión, tenemos un instrumento distinto protagonista cada ocasión, interpretado, acariciado, expuesto por una gran figura del Jazz. Detrás de todo esto, en la gestión y el diseño, Mariche Huertas, que lleva más de 20 ediciones al frente de este Festival. Impresionante. Conversamos con ella.

Hablar con Mariche es siempre placentero, se expresa con tranquilidad y con cariño a una música que ama desde hace tiempo. Ese mismo afecto es el que plasma cada programación del Festival. A esto le añade un hilo argumental, este año es “cada día un instrumento distinto, en profundidad y con plenitud”, nos dice la Directora. “El público que compra su abono percibe perfectamente el hilo argumental de cada edición, pues aunque cada concierto es un mundo, hay una idea que transmite el conjunto de todos, por eso siempre animamos desde el Festival a comprar el abono” sigue diciendo Mariche.

Se encuentra feliz, y se le nota, el comienzo del Festival ha sido sublime, el público entregado y emocionado (a juzgar por la intensidad de tantas ovaciones a lo largo de cada actuación), en este sentido Mariche nos dice que “tengo una inmensa sensación de agradecimiento al público, este Festival tiene su principal activo en el público, pues la ayuda de las instituciones públicas y privadas es prácticamente inexistente. En ese escenario, cada entrada o localidad que se compra, es un micromecenazgo para mantener la calidad y la elegancia del Festival”, no dice Mariche. Y es que es una labor ingente y llena de incertidumbres la que cada año resuelve Mariche, pues sin apoyo económico apenas, pero con un listón de calidad y excelencia altísimo es muy difícil acertar. Por eso, ella, es tan sensible a cada actuación y a la respuesta del público. En ese sentido, el Festival tampoco defrauda, todo lo contrario. Su gestión combina grandes estrellas como Kenny Garrett o Lyle Eastwood con una imponente tirón en taquilla, pues son figuras mundialmente reconocidas, con otras que programa en cada edición como el domingo pasado con Cristian Sands, que luego impresionan tanto al público que sale del concierto sabiendo que pronto, ese músico será una gran estrella. Esto ya le ha pasado a la Directora con muchos artistas, por eso, entre tanta incertidumbre nunca pierde la confianza, un ejemplo es la saxofonista Saldana, que vino a Granada siendo una desconocida y en pocos años es una figura mundial. “La intención al programar es educar jazzísticamente y descubrir también nuevos talentos, ya nos pasó con Saldana, y esa intuición nos está volviendo a funcionar en esta edición, y la mejor prueba, la respuesta del público, que sale feliz, ante conciertos tan bellos y con tanta alma” nos dice Mariche.

Esta valoración es muy frecuente en Mariche, pues incide mucho en el alma de las actuaciones, como el Jazz, en directo y en este Festival tiene una conexión con el público mucho más allá del propio discurso musical, quizá sea uno de los alicientes por los que grandes estrellas mundiales no dudan en venir a Granada. Respecto al público, le preguntamos por la gente más joven, pues como ella misma nos reconoce “a nivel mundial, todos los programadores de distintos países, cada vez que vamos coincidiendo, convenimos en que el Jazz es una música que cuesta abrirse paso entre edades más tempranas, por tanto no es solo en Granada. Yo creo que deberían venir, especialmente los jóvenes que estudian música, pues cada recital es realmente una clase abierta”, nos reconoce Mariche. “Es cierto que madurez, cultura, sabiduría son casi requisitos para disfrutar de este género, tan rico y diverso, pero eso no tiene edad” nos sigue confesando la Directora. En ese sentido, nos quedamos con que la inquietud por ampliar el público del Jazz a la gente más joven es compartida en todo el mundo, con lo que esperemos que poco a poco vaya cambiando este aspecto, pues realmente, son conciertos de una calidad y una exquisitez de los que se puede aprender y disfrutar con cualquier edad

Preguntada por los platos fuertes del Festival, Mariche Huertas evita citar nombre, se muestra convencida de que una cosas es ser mediático y por tanto tener tirón entre el público y llenar una sala y otra es no estar a la altura. En este sentido, figuras mediáticas, hay en el Festival, artistas que no están a la altura, no hay, un Festival que pende de la venta de entradas no se puede permitir un solo pinchazo, por lo que todo lo que se programa es entre muy bueno y excelente y muy bueno, excelente y muy conocido, así que ya saben, hasta el domingo 13, en el Teatro Isabel la Católica se puede disfrutar de la elegancia, el refinamiento y además compartir velada con figuras mediáticas, queda Festival, no se lo pierdan.