Miguel Ríos: "Aunque haya estilos musicales que no me emocionen, si emocionan a otros cumplen su función"

Miguel Ríos cumplirá 80 años el próximo 7 de junio pero lo celebrará un día después. Lo hará rodeado de amigos y sobre el escenario de la Plaza de Toros con un concierto de más de tres horas de duración que contará con la presencia de casi todos los músicos que han marcado un hito en el panorama del rock y el indie. Será un Granada All Stars que se enmarcará en un programa de actos que se prolongará durante del 6 al 9 de junio en el denominado Weekend Ríos.

-¿Cómo se siente al celebrar su 80 cumpleaños con un concierto tan especial en su tierra natal?

-Como algo muy importante, por el significado que tiene para mí. Llegar a esa edad provecta con energía y ganas de compartir con mis paisanos esa efeméride, señala que para mí la música es medicina para el ánimo. También poder agradecerles a mis paisanos, y a otras gentes venidas de fuera, el acompañamiento vital de tantos años y que con su entrada me ayuden a financiar la Fundación Miguel Ríos para el rock y la solidaridad.

-Después de varios amagos de despedida, ¿qué significa para un rockero seguir activo en la música a esa edad? ¿Y cantar en la Plaza de Toros de Granada rodeado de tantos músicos de tantas generaciones diferentes?

-Me gustaría precisar que lo de mis varios amagos de despedida es leyenda urbana. Yo solo me he despedido una vez, en 2010 con la gira Bye Bye Ríos. No quiero contribuir a dar la impresión de ser un tipo veleta. Lo de reunirme a cantar con bandas de distintas generaciones, no tiene ningún secreto especial. Resulta que no hay muchos músicos en la ciudad que sean tan tarras como yo (jajaja). Creo que el más cercano es Agustín Rodríguez de Los Ángeles.

-En cuanto a la selección de canciones para este concierto, ¿habrá alguna sorpresa especial?

-No, en las canciones no. El repertorio está formado por las canciones que pertenecen al público que me sigue. Es una fiesta de celebración donde me gustaría que cantáramos con alegría en estos tiempos inciertos. Como es una celebración, además de la música granadina, compartiré escenario con mis compañeros de terna. Sí habrá otras sorpresas, pero si quiero que sean sorpresas, no las puedo contar ahora. Lo siento.

-¿Cómo ha sido la colaboración con músicos como Los Ángeles, 091, Lagartija Nick y Niños Mutantes? ¿Han sido necesarios muchos ensayos o con amigos todo fluye?

-Con todos he colaborado, de una u otra forma, antes. Pero en los tiempos modernos se pueden ensayar los temas en casa, y con un par de ensayos juntos antes de la actuación, se tiene la cosa controlada. Son canciones que me sé desde siempre.

-En un 'Granada All Star' sorprende un poco la ausencia de Los Planetas, otro mito de la música local. ¿Los compromisos de su propia gira de aniversario han complicado su presencia o hay alguna otra razón?

-Tampoco pueden cantar todas las bandas importantes de Granada, en principio por un problema de duración del concierto. Pero, además, he querido invitar a los compañeros con los que me siento más unido emocional y estilísticamente.

-¿Cuál ha sido el mayor desafío en la organización de un concierto así?

-Como el motivo es financiar la Fundación, vender entradas en un mercado sobresaturado de eventos es el mayor desafío. La Fundación Miguel Ríos es una entidad muy pequeña, que lleva operando dos años para devolver a la ciudad parte de lo que le debo, y los impulsores somos cuatro gatos, pues llevamos muchos meses de curro. Pero para esta ocasión, hemos contado con la producción técnica y artística de Pepe Rodríguez (Proexa), y para la difusión y diseño de la imagen con Doctortrece y su equipazo. Con esos compañeros de viaje, este será un concierto muy profesional y novedoso.

-¿Qué espera que el público se lleve de este concierto especial?

-Creo que la gente de Granada es mi gente, la que me ha acompañado en más de seis décadas de carrera. He paseado el nombre de mi ciudad por medio mundo y he obtenido todos los honores que la ciudad y la provincia otorga a sus hijos. Por aquí he venido con todos y cada uno de mis montajes y en muchos de ellos he comenzado aquí. Así, que lo que yo quiero es que vengan y les gustemos.

-Es una ironía del destino coincidir en la misma noche con una de las nuevas figuras de la música local: Saiko. ¿Tienen públicos complementarios, antagónicos o pueden compartir seguidores?

-De ironía nada, cada música tiene su tiempo y yo saludo a todos los compañeros que cuentan con el favor del respetable. Aunque haya estilos musicales que no me emocionen, si emocionan a otros, cumplen su función. No creo que compartamos mucho público.

-Mirando hacia atrás en su carrera, ¿qué momentos destacaría como los más significativos?

-Supongo que mi carrera empezó en la tienda de discos donde entré de aprendiz con 15 años, luego en las Matinales del Circo Price, cuando compuse Vuelvo a Granada, los Conciertos de rock y amor, el Himno a la Alegría, el Rock&Ríos y la gira del Rock de una noche de verano, El gusto es nuestro, la actuación en el Carlos V en los Festivales de Música y Danza con la OCG dirigido por Josep Pons, y para no extenderme, mi gira acústica Un largo tiempo.

-¿Cómo ha evolucionado su música y tu estilo a lo largo de los años?

-Bueno, empecé grabando antes de que los discos se pudieran hacer en estero y estamos en un universo donde la música se ha convertido en intangible y no necesita soporte alguno. Personalmente, y como un apóstol de la fe de Memphis, mi evolución ha tenido un ojo puesto en mis posibilidades de permanecer en escena y el intento de no repetirme. He cantado con todo tipo de formatos, bandas de rock, Big Band, orquestas sinfónicas o en plan acústico. Me he ido adaptando de forma algo camaleónica por disfrutar y hacer disfrutar. Mi preocupación ha sido que la gente se fuera satisfecha de mis conciertos. Eso es lo que quiero conseguir el día 8.