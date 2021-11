Moisés P. Sánchez: "España está viviendo un momento de gran creatividad musical"

El pianista Moisés P. Sánchez ha crecido escuchando música clásica, algo perceptible en las composiciones de los ocho discos que ha publicado hasta la fecha. Productor de músicos como Nach o Juan Valderrama, es uno de los músicos y compositores más solicitados de nuestro país. En 2019 fue nominado a los Grammy Latina por su disco Unbalanced:concerto for Ensemble. Su concierto en Granada, que abre esta edición del Festival Internacional de Jazz de Granada, supone el inicio de la gira de presentación de su último trabajo Bach (Re) Inventions.

–El disco que presenta en Granada surge de un encargo de la Fundación Juan March. ¿Cuánto tiene Juan Sebastian Bach de jazz?

–Tiene mucho, de hecho, es evidente que Charlie Parker se inspira en la construcción de las líneas contrapuntísticas, en sus modulaciones armónicas y su sensación de continuo fluir, como si de un torrente se tratara. Bach es el origen de muchas cosas, y me atrevería a decir que también el final. No se puede componer mejor ni más bello. Cuando tu música sigue marcando el rumbo 300 años después, es que está hecha a prueba de meteoritos, por expresarlo visualmente.

–La manera “sinfónica” de sus composiciones le ha llevado a homenajear a compositores como Stravinsky y ahora Bach, ¿qué le aporta la música clásica a su obra?

–Me aporta todo, me he criado con mucha música clásica desde pequeño, y esto me ha permitido incorporar estructuras formales, armónicas y desarrollos muy entroncados con todo ese mando tan vasto que te proporciona. Como creador, no concibo olvidarme de toda esa herencia en lo que compongo, aunque toque jazz, escriba para un ensemble o un ballet para una orquesta sinfónica.

–Su disco Metamorfosis (2017) recibió el premio al mejor disco de jazz Indie Acoustic Awards en Estados Unidos, ¿se conoce nuestra música fuera de nuestras fronteras?

–No se conoce mucho, la verdad. Sobre todo lo que llega allí son proyectos que estén entroncados con el flamenco de alguna u otra manera, y gente como Chano Domínguez o Jorge Pardo afortunadamente han conseguido traspasar fronteras, tocar con músicos de primera línea mundial y abrir puertas a los que venimos detrás. También tenemos algunos críticos de jazz como Mirian Arbalejo o Carlos Pérez Cruz, por ejemplo, que sí se afanan en intentar que nuestra música llegue allí y se le preste la atención que yo creo que se merece. España es un país que tiene una creatividad inmensa, pero sufre mucho para encontrar vías de expansión para los distintos proyectos que surgen, sobre todo los que no tienen una relación con el flamenco.

–Usted es un músico polifacético, compositor, arreglista, instrumentista… ¿qué es para usted la música?

–La música es mi curación, a lo que me agarro con toda la fuerza posible para intentar atravesar esta existencia de la manera más plena posible. Profundizando un poco más en la pregunta, intento también trabajar el hecho de que a través de la posibilidad que tengo de hacer música, pueda conseguir de alguna manera, que la vida de las personas sea un poco más bonita, al menos durante ese rato que dedican a escuchar lo que les pueda proponer. Para mí cobra sentido todo esto cuando se aborda desde ese prisma, que por otro lado, presenta grandes dificultades como ser humano y es una cualidad que hay que trabajar y cultiva.

Bach es el inicio de muchas cosas y también es el final. No se puede componer mejor ni más bello”

–¿Qué diferencia hay entre trabajar con el rapero Nach, Juan Valderrama o componer para el Ballet Nacional de España?

–Pues hay mucha en un sentido, y poca en otro. Al final, lo que quieres es que sea el tipo de producción que sea, el mensaje que se lanza a través de la obra busque la belleza, emocione y uno se sienta identificado con el resultado final. Nach, Valderrama o el Ballet Nacional lo hacen desde sitios distintos, pero al final el objetivo final se parece mucho entre sí. Eso sí, la paleta de recursos de la que echas mano en un proyecto o en otro es muy distinta. No tiene nada que ver desde el punto de vista compositivo crear una base musical para Nach, un arreglo sobre una canción tradicional para Valderrama, o componer un ballet sinfónico.

–En su anterior concierto en la ciudad acompañó a Ernesto Aurignac que también está en el programa de este año. ¿Cómo ve el panorama del jazz en nuestro país?

–Como he dicho anteriormente, creo que España está viviendo un momento de gran creatividad y ahora mismo hay más escuelas superiores para formarse que nunca. Lo que creo que hace falta es una infraestructura de ayudas públicas para proyectos de músicas que no son mainstream, para que puedan sobrevivir en el tiempo y no diluirse a la que haces el primer concierto. Cuesta muchísimo mantener un ensemble o grabar un disco con el tiempo necesario en un estudio, y creo que apostar por la creación cultural es algo que luego le viene de vuelta al país, a nivel de reputación y también a nivel económico. Es un tema de prioridades y de educación cultural, y creo que ahí tenemos bastante margen de mejor.

–Este año inaugura el Festival Internacional de Jazz de Granada, ¿qué se encontrará el público que acuda esta noche a escucharle

–Pues vamos a presentar el último disco que he editado, Bach (Re)Inventions. Es un proyecto encargado por la Fundación Juan March, que luego ha derivado en disco para el lanzamiento de su nuevo sello, March Vivo. Son las quince invenciones de Bach a dos voces arregladas por mí en formato trío, con Pablo M. Caminero al contrabajo y Pablo M. Jones a la percusión y efectos. Cada invención tiene su mundo particular, hace referencias a estéticas y músicos diversos. Espero que el público lo disfrute y que pasemos una gran noche todos juntos.