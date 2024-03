El Museo del Prado 'conecta' Granada con Alonso Cano

Cristo muerto sostenido por un ángel (1646-1652) de Alonso Cano podrá verse desde el 29 de abril hasta el 26 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Granada como parte del proyecto El arte que conecta, puesto en marcha por el Museo del Prado de Madrid, donde actualmente se custodia esta la obra del pintor granadino, que combinó las facetas de dibujante, diseñador, arquitecto, escultor y, por supuesto, pintor.

Según se puede consultar en la propia web de la pinacoteca madrileña, esta obra, que ya fue expuesta en el Hospital Real a principios de siglo en la muestra El arte de Alonso Cano: Espiritualidad y modernidad, es un oleo sobre lienzo que transmite una serenidad muy poco habitual en un asunto que se presta al patetismo y a la visión dolorosa y en la que Cano ofrece una visión contenida del drama de la muerte en consonancia con la piedad practicada por las élites cortesanas. Fue adquirida de su colección por el rey Carlos III en 1769, y después se integró en las colecciones reales españolas, desde donde ingresó en el Prado.

La ficha del autor también indica que la singular iconografía del cuadro no tiene su origen en los Evangelios sino que se remonta al llamado Cristo de san Gregorio, un icono oriental que representaba la visión que dicho papa tuvo de Cristo muerto flanqueado por dos ángeles. Cano creó un prototipo personal en el que un único ángel mantiene el cuerpo inerte y lo muestra al espectador. Sin embargo, el artista se valió de un recurso muy habitual en su época, pues para la composición se inspiró en diversos grabados. "Parece ser que combinó una estampa de Hendrick Goltzius según un modelo de Bartolomeus Spranger y otra de autor desconocido, posteriormente copiada por el italiano Giuseppe Diamantini. De esa manera obtuvo un prototipo iconográfico original reelaborando esas fuentes gráficas. Uno de los primeros biógrafos de Cano, Antonio Palomino, ya advertía de este proceso de reciclaje como base de su rico repertorio", se puede leer en la ficha de la pinacoteca.

El arte que conecta es "una iniciativa de gestión compleja que refrenda el carácter nacional y transterritorial del Museo del Prado", según explicó el coordinador general de Conservación, Víctor Cageao, durante la presentación del proyecto, indicando que el fin último del mismo es que casi una veintena de museos de toda España exhiban de manera temporal algunas obras "maestras" de artistas como Velázquez, Goya o Rubens. Así, ciudades como Cartagena, Zamora o Lugo podrán tener obras que van desde 1613 hasta 1853 de Velázquez, Goya, Rubens o Diego de Ribera.

Precisamente, en relación a las obras elegidas, el director del Prado, Miguel Falomir, comentó que "no existe una lista cerrada" de obras que no se pueden prestar, pero aclaró que es de "sentido común" las piezas que no están disponibles para ello. "Todos sabemos que hay una serie de piezas que no se prestan. Las Meninas no se prestan, Los fusilamientos no se prestan o La Anunciación de Fra Angelico", explicó. La iniciativa comienza en Cartagena, el próximo 2 de abril hasta el 27 del mismo mes, cuando el ARQVA acogerá la obra El embargo de Santa Paula Romana, de Claudio de Lorena.

"Si alguien cree que esto es descapitalizar el Prado no prestaríamos nunca ninguna obra en ninguna exposición. Eso sí, luego la gente quiere que en Madrid tengamos buenas exposiciones", aseguró Falomir ante los medios de comunicación, al finalizar la rueda de prensa, rematando con que "no" es descolonizar la institución, sino que corresponde a la "obsesión" del Prado de ser "un Museo Nacional en el sentido real del término". "Desde que llegué a la dirección, para mi ha sido una obsesión que el Prado sea un Museo Nacional. Siempre lo hemos presentado así y creo que es algo que debemos hacer. No va en menoscabo de nadie, al revés, va en beneficio de todos", indicó.

Además, el director de la pinacoteca señaló que el proyecto "no tiene absolutamente nada que ver" con que Cultura quiera descolonizar los museos españoles. "Esto es una actividad del Prado, independientemente de quién sea el ministro o el partido político que esté al frente del Gobierno", indicó.

Por último, Falomir explicó que los dos criterios principales para elegir los museos han sido que cumplan los requisitos de seguridad y condiciones ambientales y llegar a "aquellos poblaciones donde normalmente no tienen la fortuna de tener acceso directo a obras de esta envergadura". "Hemos intentado llegar a aquellos lugares que nos ofrecían, en primer lugar, instituciones que garantizaban las condiciones de exposiciones de las obras, tanto en términos de conservación como seguridad, asegurando que las obras van a estar bien, pero intentando evitar las grandes ciudades. ¿Qué sentido tiene llevar una obra del Museo del Prado a Barcelona, donde constantemente estamos prestando obras o a Sevilla, o a Valencia, o a Bilbao?", concluyó.