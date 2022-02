O Sister! Traen a Granada su concierto de homenaje a la era del swing

Los sevillanos O Sister! son uno de los grupos más reconocidos de los muchos que en los últimos años han proliferado en la recuperación del swing, el ragtime, el dixieland, el hot jazz, y el jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica, estilos anteriores a la eclosión de las big bands y probablemente los primeros que se hicieron masivamente populares gracias a las incipientes grabaciones y la aparición de la radio. La banda tiene su origen en Sevilla, en el año 2008, con una formación inicial compuesta por el trío de voces que forman Paula Padilla (contralto), Helena Amado (soprano) y Marcos Padilla (tenor), junto con Matías Comino a la guitarra. Posteriormente alcanzan su composición actual, a la que se añaden el contrabajo de Camilo Bosso y la batería de Pablo Cabra, acentuando el peso rítmico de un tipo de música animada y propicia para el baile, atractiva tanto para aficionados al jazz como para el público no tan familiarizado con este género.

El grupo, un homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como The Boswell Sisters, pioneras del swing vocal cuya influencia sería más tarde reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald, dará un concierto en directo el 3 de marzo en el teatro Isabel la católica a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles en redentradas.com. o en la taquilla del propio teatro, con un precio de 14€.

El sexteto sevillano no se limita a evocar ese estilo, sino que elabora armonizaciones propias y arreglos contemporáneos para las composiciones de la jazz age, incidiendo en una reinterpretación fresca y muy creativa. Han realizado giras europeas con parada en Grecia, Dinamarca y Suecia, y en años sucesivos han seguido ampliando horizontes con actuaciones en Malasia e Italia, haciendo cada vez más evidente la universalidad de su forma de entender el directo como un espectáculo completo, donde la música brilla por su calidad, cercanía y espontaneidad.

- ¿O Brother, O Sister…? ¿Les vino el nombre de la película?

-El nombre es un homenaje a aquellos grupos vocales masculinos y femeninos de los años 20-30 del siglo pasado que, siendo o no hermanos entre ellos, hacían este jazz de armonía cerrada que nosotros también hacemos (The Boswell Sister, The Mills Brothers, etc…). Aunque por supuesto, el “O” inicial tiene su inspiración en el nombre de la peli de los Cohen.

-¿Por qué precisamente ahora hay tanto interés por lo retro y lo vintage? ¿Por qué no confiamos en el futuro?

-Pensamos que hay un valor artístico enorme en ese arte que nació como fusión de corrientes musicales tan dispares. El jazz tradicional (y por extensión el swing) es una música expansiva que necesita de los otros para ser compartida e incluso improvisada. Quizás hay cierta añoranza por recuperar esos espacios artísticos donde se permite este tipo de participación en comunidad.

- En ustedes el atrezzo es vital ¿la ropa hace al cantante como el hábito al monje?

-Todos los estilos musicales han tenido y tienen asociados un cierto tipo de dress code, no es algo que hayamos inventado nosotros. Pero por supuesto nos gusta jugar con esto para enriquecer la experiencia del público que asiste a nuestros conciertos.

- Y se las hacen ustedes

-Jajaja No, no, no… nosotros estamos para la confección de canciones, y por supuesto ideando futuros repertorios y espectáculos. Quizás tan solo añadir que intentamos apoyar a pequeños negocios de amigos que trabajan en moda o cosiendo, tratando de consumir en cercanía o de segunda mano.

- ¿Andrews Sisters, King Sisters o Boswell Sisters?

- The Boswell Sisters son nuestra principal inspiración, y casi el motivo fundacional de nuestra banda. Bajo nuestro punto de vista las hermanas Boswell no recibieron el reconocimiento y popularidad que su música merece, algo que la mismísima Ella Fitzgerald reconocía.

-Por cierto que algunas de ellas actuaron para los militares en la Guerra Mundial... Tal y cómo se está poniendo la cosa ¿se ven actuando de caqui en Ucrania para la OTAN?

- Es cierto que The Andrews Sisters consiguieron una gran popularidad tocando para las tropas durante la Segunda Guerra Mundial, pero ellas eran un exitoso producto discográfico como otros muchos ha habido en la historia de la industria musical. Pero no es menos cierto que el swing era considerado como la música de la rebeldía y de la resistencia frente al fascismo, y que en toda Europa durante la guerra (y también en el frente) se escuchaban a todos aquellos artistas y bandas que hacían esa nueva música vitalista que llegaba de América. El jazz actuando como válvula de escape ante aquel momento histórico desolador. Buscar un paralelismo entre música y guerra nos parece casi tan distante como comparar O Sister! (una banda que se autoproduce sus discos y espectáculos) con un mastodonte de la industria discográfica.

-Por cierto, han incorporado a un cantante masculino entre tanta ‘sister’ ¿la cuota?

-Nuestro cantante Marcos Padilla lleva con nosotros desde los inicios del grupo, siempre hemos sido dos voces femeninas (soprano y alto) y una masculina (tenor) y creemos que esa mezcla nos da justo un sonido muy particular.

- Lo de ustedes ¿actualiza o conserva? ¿Respetan el sonido ‘la voz de su amo’ o utilizan tecnologías contemporáneas?

-Creemos que actualiza, de hecho el concepto de nuestro último disco es Los Nuevos Años Veinte y va con la idea de que comenzamos empapándonos del jazz primigenio e intentando reproducir el estilo de la manera más fiel posible pero, con el paso de los años y los conocimientos adquiridos que da la experiencia, ahora nos sentimos con la libertad de crear nuestro propio material y llevarlo a un sonido más moderno, con medios actuales y con unas letras que hablan de nuestra vida ahora o de los problemas de la sociedad contemporánea.

-¿Por qué sus temas propios suenan a gramófono y disco de de pizarra?

-Sigue siendo swing, claro, pero el sonido que tenemos es completamente natural, no difiere mucho de nuestro sonido en directo. Supongo que después de 13 años juntos ya tenemos un estilo muy marcado, interpretemos el tema que interpretemos.

-El Guadalquivir no es el Mississippi, ¿Qué hacen unos sevillanos en Nueva Orleans?

-Fue una conexión natural, ya que la música que hacemos proviene de allí. Tuvimos la suerte de que nuestras canciones llegaran a familiares y personas en contacto directo con la historia de las Hermanas Boswell, nuestro grupo de referencia de los años 30, y ello nos ha permitido viajar allí y conocer de primera mano su legado, una experiencia que fue posible gracias a la ayuda de la gente que nos sigue y que nos mantiene en contacto con personas como Cynthia Lucas, creadora de la página bozzies.com, que nos han ayudado mucho en ese proceso.

-¿Y en Kuala Lumpur?

-Un promotor de allí se interesó por nosotros gracias a una feria internacional y, con la ayuda de un programa de intercambio de acción cultural española, pudimos participar en un par de festivales en Malasia. Toda una experiencia que nunca olvidaremos.