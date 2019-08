La OCG no hará concierto inaugural este año, han confirmado a Granada Hoy fuentes cercanas a la formación. La orquesta no dará su tradicional recital gratuito por varios motivos, entre ellos "la falta de tiempo, los nuevos cambios en el Gobierno municipal y, en definitiva, las circunstancias", alegan. "Con los cambios no llegamos. Esto hubiese tenido que estar atado en junio", reconocen. El año pasado, el conjunto inauguró su temporada por todo lo alto con un concierto protagonizado por Marina Heredia en el Pabellón de Deportes al que asistieron 7.000 personas.

La orquesta granadina ha programado en su lugar una serie de conciertos reducidos y gratuitos en varios distritos de la ciudad. "Preferimos hacer en otoño otra actividad que sea para la gente de Granada. Es una especie de gira por los barrios", explican. El ciclo, titulado Música en los barrios, consiste en un recital en la inauguración del curso de la OCG en el Hospital Real; otro en el Parque de las Ciencias; y dos más en los centros cívicos de la Chana y de Beiro respectivamente.

Ese mismo ciclo se organizó hace un tiempo, y tuvo gran aceptación entre el público. "Aunque no cuente en la temporada, si que está dentro del presupuesto aprobado este año, es decir, hay un dinero previsto para esta actividad", aclaran. El concierto inaugural del año pasado estuvo patrocinado por Gegsa, la empresa municipal que gestiona las grandes instalaciones y eventos deportivos en la ciudad.

¿Cabe la posibilidad de hacerse algo del estilo a lo del año pasado más tarde? "Quizá se pueda organizar algo al final de la temporada. Esto depende del interés que se tenga en que lo hagamos o no. No depende de nosotros. A lo largo del año siempre surgen nuevos proyectos", declaran fuentes cercanas a la orquesta. El año pasado, la OCG impresionó a los asistentes de su concierto inaugural, cuyo programa estuvo dedicado a Manuel de Falla.

No es la primera que esto ocurre. La OCG ya suspendió en 2010 su gran concierto inaugural, previsto en la Plaza de las Pasiegas, por falta de patrocinio. "No habrá concierto a pesar del interés que han puesto todos los patronos del Consorcio Granada para la Música", explicó a este periódico el entonces gerente de la OCG, José Luis Jiménez.

Origen del concierto inaugural

El encuentro más 'populoso' de la OCG con el público de Granada, con repertorios más 'livianos' y entrada gratuita, comenzó en 1997 en la explanada del Palacio de Congresos para trasladarse posteriormente a la Plaza de Toros, donde consiguió año tras año que 13.000 espectadores se acercaran a escuchar las evoluciones de 'su orquesta' con programas accesibles al gran público como los que se dedicaron a las grandes bandas sonoras del cine -los que más aceptación han tenido- pasando por viajes a la música del otro lado del Atlántico.