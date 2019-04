El Consorcio Granada para la Música celebrará un nuevo consejo rector el 9 de abril

El Consorcio Granada para la Música celebrará su próximo consejo rector el 9 de abril, según confirman fuentes cercanas a la entidad formada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación. "Lo lógico es que lleguen al consejo rector sin ninguna solución", afirman dichas fuentes a la OCG, cuyo gerente interino, Günter Volg, lleva casi 10 meses al frente de la institución cultural. La elección del gerente definitivo podría ser uno de los puntos del día a tratar en la reunión.

De momento, Volg quedaría descartado como candidato a la gerencia de la orquesta al "no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria". José María Montes Navio, Neus Fontestad Fontestad y Francisco Fernández Rico, los tres aspirantes elegidos a finales de enero en otro consejo rector, se disputarían entonces el puesto de gerente del Consorcio Granada para la Música a no ser que el concurso público quede desierto.

Mientras, la orquesta mantendrá su calendario de protestas "salvo que las instituciones se hagan cargo de la deuda millonaria y suban sus aportaciones", zanja el presidente del Comité de Empresa de la OCG, Jaume Esteve. La concentración en apoyo a la formación musical, bajo el título Más presupuesto, cero deuda, tendrá lugar el viernes a las 12:30 en la Plaza del Carmen.

Los representantes de la formación musical han tenido hoy una reunión con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que él mismo pidió debido a la delicada situación, donde no presentó ninguna propuesta en firme para la deuda. Mañana se reúnen con el presidente de la Diputación, José Entrena, y el delegado de Cultura de la Junta en la provincia, Antonio Granados, a la espera de soluciones urgentes.

"La orquesta no se va a bajar del carro. No vamos a aceptar ninguna solución in extremis. Pedimos la liquidación de la deuda y la aprobación del presupuesto de este año. El mínimo es ese”, defiende el presidente del Comité de Empresa de la OCG.

El año pasado, por estas fechas, el presupuesto para 2018 estaba cerrado -de hecho se aprobó en febrero y ya era tarde-. "Urge aprobar el presupuesto para 2019 y solventar la deuda con proveedores y artistas invitados. Menos mal que la temporada se programa de septiembre a julio. Este final de temporada nos está salvando", afirmaron fuentes cercanas a la orquesta la semana pasada.

¿Alguna vez había ocurrido algo similar en la historia de la OCG? Esteve recuerda que "el tira y afloja por la subida de aportaciones" se remonta a 2008. Ese año, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada bajan sus aportaciones económicas y CajaGranada pide su salida del Consorcio Granada para la Música -lo que supone la pérdida de 300.000 euros anuales-.

Anteriormente a esto, también "ha habido puntos conflictivos" respecto al proyecto, afirma Esteve. La única concentración hasta la fecha de la orquesta fue a finales de los 90 en la misma plaza del Ayuntamiento. Sus trabajadores, ataviados con lazos amarillos en señal de protesta, se manifestaron contra el gobierno local de Gabriel Díaz Berbel.

"En ese momento no se sabía claramente que iba a pasar con la orquesta y se peleaba por la cultura", recuerda Esteve. La Orquesta clásica Spar llegó a crecer al amparo del Consistorio granadino durante esa época. "Ambas se hacían competencia", recuerda un activo de la cultura granadina de entonces.