Los Malagatos: "Para nosotros el cachondeo forma parte de nuestra forma de relacionarnos"

Los Malagatos es un grupo folclórico de música española rural que recupera la tradición presentándola en un formato actualizado dónde conviven melodías, letras o bailes repletos de emoción y valor histórico. En este primer trabajo muestran un abanico de estilos típicos de Málaga con una nueva propuesta estética inspirada en la voz del pueblo. Actúan en el Parapandafolk este viernes 30 junto a los cordobeses Aliara con entrada libre.

-Les oigo, y el humor y la picardía forman parte inseparable de su tono vital

-Así es, para nosotros el cachondeo es algo que forma parte de nuestra forma natural de relacionarnos. También hemos visto que en los cantes de rueda el humor también está muy presente en el carácter de sus participantes. Hay letrillas y cantes que hoy en día resultan satíricos o graciosos.

-Y con humor: hacen folk rural dicen parafraseando a unos honorables sevillanos. ¿Es lo mismo que agro folk?

-Pues puede ser. Cierto es que este repertorio lo hemos aprendido principalmente en los pueblos de Málaga, por eso lo del folk rural o folk rústico, podría ser otra forma de llamarlo.

-Hay una cierta corriente en general, y en particular en Granada, en el que artistas de pop y rock de pronto se han acercado al folk y los ritmos tradicionales. ¿Encuentran ustedes alguna explicación?

-También ha pasado en Málaga. Incluso nosotros hemos formado parte de algunas de estas bandas. Todos hemos tenido influencia anglosajonas o de otras "músicas lejanas". Creemos que es un proceso natural y positivo, nutrirse de otras fuentes y también darse cuenta de la riqueza que tiene la música de tu tierra. Todo te nutre como artista y enriquece la creación musical.

-Las maragatas y los bailes de rueda tenían como función el acercamiento entre sexos… ¿en los tiempos de Tinder y el poliamor tienen sentido?

-Pues quizás tenga más sentido que nunca. De hecho estamos pensando desarrollar una app, Apprieta la manita. Sería como un Tinder pero de cantes de rueda. Solo tienes que sacar a bailar al muchacho o muchacha que te guste, si le aprietas la mano y te corresponde, ¡es que ha habido match! Existirá la opción offline e incluso funcionara mejor con el móvil apagado.

-Por cierto que el tango primigenio se bailaban entre hombres, y las maragatas en origen entre mujeres, ¿Por qué pasaban estas cosas?

-Pues desconocíamos esta información. Las mujeres, históricamente, siempre han sido más dadas el baile que los hombres. Quizás el baile lo empezaron ellas y los hombres no tuvieron otra que dejar las vergüenzas a un lado para acercarse. Lo que está claro es que si analizas las letras, hay mucho contenido educativo para la mujer de la época: "...a mi me gustan los hombres que tengan formalidad, y no palabras de niño..." de hecho en las manifestaciones que nos hemos encontrado en la capital, este tipo de letras han continuado formando parte de la educación de la mujer, aunque ya sólo en la etapa de la infancia, camuflada entre otros juegos infantiles.

-Los verdiales, como seña de identidad de Boqueronia, han gozado de una salud ¿por qué no ha ocurrido con las maragatas?

-Quizás la fiesta verdiales haya sido una expresión musical más rara de encontrar, que ya requería un conocimiento musical, poseer instrumentos etc, aparte, también estamos hablando de cosas muy diferentes, puesto que los verdiales poseen una combinación entre singularidad y universalidad, al ser un fandango pre flamenco, y por eso ha tenido más trascendencia que las maragatas. El cometido de los cantes de rueda siempre fue la interacción social y el ligoteo. Por eso, los cantes y los bailes son tan sencillos, para hacerlos accesibles a todo el mundo. Ahí radica la autenticad y belleza de estas coplillas y por eso pensamos que es necesario recuperarlas y darlas a conocer, Ya que además se adivinan en sus melodías y letras, diferentes estilos, orígenes y épocas

-¿Han tenido que ejercer de Alanes Lomax por los montes malagueños para encontrar esa canciones?

-Algunos ya conocíamos parte de este repertorio en el ámbito de los verdiales. Por otro lado, en el pueblo de Mijas, recogimos una serie de coplas autóctonas con nuestra grabadora, a lo Alan Lomax. Además, los tres estuvimos participando en un proyecto de teatro comunitario por los pueblos de Málaga, dónde conocimos otras maragatas que hemos incorporado a nuestro repertorio.

-Aunque muchas de esas canciones se interpretaban con escasos o ningún instrumento, ustedes tampoco las han reacondicionado mucho ¿conservación y restauración o reinvención?

- Efectivamente, estas canciones se hacían, en la mayoría de los casos, tan solo con palmas y voces. Nosotros hemos intentado conservar el original pero dándole nuestro toque, y renovando, de alguna manera el género. Nuestra intención es que no se pierdan estas coplas, compartirlas y que se conozcan también fuera de su ámbito.