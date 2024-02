La mayor "arma" de Paul Thin ha sido "mostrarse como es y asumir estoicamente" las críticas constructivas

Apenas está comenzando a dar sus primeros pasos dentro de la industria musical y el nombre de Paul Thin ya es sinónimo de éxito. La noche del lunes, el de Armilla se proclamó segundo finalista del talent musical tras demostrar, una vez más, su apuesta total y decidido por la música urbana, algo que no había sucedido hasta el momento en una final de estas características.

Su decisión y sus pasos fueron muy aplaudidos por cientos de vecinos de la localidad granadina que no quisieron perderse el salto a la fama de una persona muy querida. Emocionado tras una final de infarto, Antonio Suárez, padre de Paul Thin, explica a Granada Hoy que durante el concurso, "hay un momento en el que decide romper y mostrar lo que quiere hacer fuera y eso tiene sus riesgos en un programa como Operación Triunfo, pero llegó un momento en el que decidió que iba a mostrar lo que es él. Creo que lo ha hecho y ha defendido muy bien 'Baby hello' -su personal versión de la canción de Rauw Alejandro con Bizarrap-, una apuesta que podría parecer en principio complicada y que ha hecho suya. Y después ha llegado el turno de 'Way Down We Go' de Kaleo, la gente estaba deseando escucharla y creo que ha mejorado muchísimo desde la Gala 0, que es lo que se pretende al final".

Sobre su segundo puesto y la maldición de los ganadores, Suárez señala que Pablo había manifestado su deseo en más de una ocasión de quedar en segunda posición. "El tenía claro que quería que esto le sirviese de trampolín para dedicarse a la música. Tampoco nos hubiese importado el primer puesto, pero una vez que llega a la final, nos damos por satisfechos. Ha conseguido mostrarse tal y como es, y después de ver como personas de la industria del peso como Bizarrap se han interesado por él, dándole incluso a me gusta a sus publicaciones, creo que puede tener un espacio dentro de este mundo tan difícil de la industria musical, y eso ya es un gran premio".

Además, recalca algo en lo que han coincidido multitud de personas a lo largo de las semanas por redes sociales. "Es interesante que dentro de la música urbana, él llega y canta sin utilizar autotune -algo muy utilizando dentro de este registro musical-, además de demostrar que no se contenta con cualquier cosa. Al principio del concurso ya dijo que quería hacer música urbana pero añadiéndole música clásica, algo que pudimos ver en la 'Music Sessions, Vol. 57' de Bizarrap y Milo J. Al final lo que hace es poner un sello que lo diferencia de otro cantante y que puede funcionarle para tener una salida en este mundo".

Daba igual lo que le dijese el jurado, semana tras semana conquistaba al público. En este sentido, su padre lo tiene claro, "su mayor arma ha sido mostrarse tal como es, Pablo es un niño bueno y a las buenas personas se les ve al final la luz. Siempre ha tenido una sonrisa y ha asumido estoicamente las críticas constructivas que le hacían desde el jurado o desde la academia; realmente es un orgullo ver como ha mostrado los valores que tiene integrados como persona".

Sus canciones se han mantenido durante todo el programa dentro de las listas de más escuchadas, incluso algunas se han colado en las listas de más virales a nivel nacional, pero no solo las que ha cantado durante el concurso. El de Armilla contaba con varias canciones publicadas antes de entrar en el concurso -'Lola', 'La Camarera' o 'Brisa', que desde hace semanas están en la lista de más virales de Spotify. "En Navidad lo único que quería saber era cómo iban sus canciones, y el día de su cumpleaños descubre que 'Lola' consigue ser la segunda en la lista de más escuchadas. Además, después nos enteramos que entró en la lista de artistas más escuchados en Spotify, al final es el reconocimiento al trabajo que está haciendo, lo demás es reality".

En este sentido, remarca que una de las cosas interesantes de Operación Triunfo es que durante tres meses la gente vive intensamente pegado a un 24 horas en el que se puede ver como los concursantes viven, hablan o se relacionan, "se vive todo con gran intensidad, pero creo que él conocía muy bien el formato, sabía que esas cosas son así y por eso también lo ha vivido intensamente, pero al final donde se verá si es alguien o no, en la música, es en sí la gente va a sus conciertos. La gira que van a emprender pronto los 16 es otro escaparate maravilloso que podrán disfrutar sin la presión del programa".