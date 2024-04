Paul Thin lanza 'Dónde', el primer single del granadino tras OT 2023

Las expectativas que había alrededor de 'Dónde', la primera canción del armillero Paul Thin tras su paso por Operación Triunfo, eran altas por la gran legión de seguidores que apoyan y siguen las andaduras del granadino desde su paso por el concurso musical y, como no podía ser de otra forma, su puesta de largo ha sido toda una declaración de intenciones.

'Dónde' es una canción con toques urbanos que destacan que siguen la línea que Thin ya había marcado en las últimas semanas de concurso, dejando bien claro por donde quería enfocar su nueva carrera musical. El single está producido en colaboración con Fresquito y Mango y cuenta con un fuerte arranque de sintetizadores que atrapan al oyente desde la primera escucha.

La canción, que en cuestión de minutos se ha hecho viral por redes sociales y no han sido pocas las personas que no han dudado en mostrar su cariño y apoyo al de Armilla, convirtiéndole durante todo el día en uno de los temas más comentados del momento en la red social X, antiguo Twitter, puede escucharse por el momento solo en Amazon Music, ya que al igual que el resto de concursantes, la canción es exclusiva durante una semana en la plataforma de streaming. A partir del próximo 12 de abril se podrá escuchar en todas las plataformas musicales y saldrá también publicado el videoclip en Youtube.

Además, los seguidores de Paul podrán disfrutar de la primera interpretación en vivo del tema durante su actuación en LOS40 Primavera Pop 2024, que coinciden con el lanzamiento de la canción en todas las plataformas.

El de Armilla se convirtió en uno de los grandes favoritos dentro del talent musical tras su actuación impecable del 'Way Down We Go' de Kaleo, y semana tras semana fue afianzando el cariño del público por su forma de ser y sus grandes interpretaciones.

Ahora sorprende con 'Dónde', aunque lo cierto es que Paul cuenta con varias canciones publicadas en plataformas de streaming previamente a su entrada al concurso como 'Lola' o 'La Camarera', que llevan semanas en las listas de canciones más escuchadas del país.