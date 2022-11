Pedro Lucas: "Me encontré trabajando como mago a tiempo completo sin haber tomado la decisión"

El Festival Internacional Mágico de GranHada Hocus Pocus celebra este año su 21 aniversario con una programación de espectáculos que se desarrollará desde este jueves al domingo 27. Durante sus veinte ediciones celebradas, los más importantes ilusionistas del mundo han pasado por sus escenarios, un listado que incluye a René Lavand, Juan Tamariz, Mortimer, Jorge Blass, etc. Esta entrega se abre con la actuación Yo, mago de Pedro Lucas (Murcia) en el Teatro Isabel la Católica.

-Nació en Murcia, ¿cómo llega a Granada? ¿Ya entonces tenía pretensiones de dedicarse a la magia?

-Llegué a Granada para estudiar la carrera de Sociología. A mi siempre me gustó la magia, a los 13 años empecé, pero en Lorca (Murcia) no había posibilidades de formarse junto a un maestro. Por suerte, al llegar aquí me encontré con MagoMigue, que ese año empezaba un curso de magia y teatro.

-¿Cuándo supo que quería ser mago y por qué?

-Realmente nunca quise ser mago, siempre me encantó y trabajé sin darme cuenta en ello, pero hubo un momento en el que me encontré trabajando a tiempo completo como mago sin haber tomado conscientemente la decisión. Fue algo que no elegí, pero no puede suponer mayor alegría.

-¿Cuándo se produce ese primer salto a la vida laboral como mago, cuando uno llega a participar en festivales como este o programas televisivos como TVE, Antena 3, 7RM, etc.?

-Bueno, antes de ser mago a tiempo completo fui animador. A parte de mi carrera de Sociología hacía animación hotelera, la cual la complementaba con mis conocimientos de magia. Llegó un momento en que decidí que me gustaba muchísimo más la magia, que me daba más satisfacciones y alegrías, y fue entonces cuando decidí abandonar la animación porque me requería mucho tiempo y esfuerzo, para poder así dedicarme por entero a mi verdadera pasión. Este momento fue, yo diría, a partir de los 25 años y ahora ya tengo 30, por lo que son cinco años dedicados enteramente al ilusionismo.

-Con respecto a la obra que realizarás como apertura del Festival Hocus Pocus, ¿de qué trata?

-Es una gala de magia unipersonal, aunque no estoy yo solo, también me acompaña Muriel Legíes, una bailarina y acróbata que es maravillosa. Es un espectáculo muy divertido y participativo, para todos los públicos, donde hablo de cómo llegué a ser mago y de cómo es serlo. La participación es constante, se hacen incluso algunos juegos en el patio de butacas, en el que todo el mundo participa. Si lo tuviera que definir en tres palabras elegiría: divertido, mágico e ilusionante.

-En la descripción de la actuación se menciona que se aborda la crítica social, ¿se materializa a través del diálogo u otro tipo de códigos?

-En este caso, se hace de las dos maneras. El mago, como artista, ha de comunicarse con su arte. Así que ha de emplear tanto elementos mágicos como la palabra, entre los primeros encontramos un intercambio de roles entre las dos personas que ocupamos el escenario. Normalmente la chica cumple unas funciones en las actuaciones de magia, que en mi obra se verían invertidos con los míos. Ella haría el papel de mago, mientras yo hago de chica. Se trata de una lucha por la igualdad que supone cierto grado de crítica social. Todas las vivencias que tenemos en nuestra vida influyen en el camino que tomamos, y no puedo desprenderme de todo lo que aprendí en los cuatro años de Sociología.

-¿Cómo describiría el mundo de la magia y la escenografía? ¿Qué le ha aportado a su vida personal?

-Lo describiría como un mundo en el que es posible acercar al público hacia una verdad que no queremos ver. La escena al final sirve para poder comunicar, expresar la verdad del artista. Por otra parte, siempre digo que soy yo mismo cuando estoy encima de un escenario. El Pedro Lucas que está fuera de las tablas es una pequeña parte del que realmente es en escena. La magia es casi todo para mí, porque es mi manera de comunicarme, de entender la vida y mi manera de ser.