Tam Tam Go y Pepe Begines, de 'No me pises que llevo chanclas', encabezan el Otura Rock Fest

Otura acogerá los próximos días 13, 14 y 15 de julio uno de los festivales de rock más destacados de toda el área metropolitana de Granada, que promete hacer las delicias de los amantes de la música. El Ayuntamiento ha organizado la sexta edición del Otura Rock Fest, que durará tres días y tendrá al mítico grupo Tam Tam Go y a Pepe Begines, ex componente de ‘No me pises que llevo chanclas’, como cabezas de cartel.

Cartel

Los conciertos tendrán lugar al aire libre, en el Parque de la Estación, y serán completamente gratuitos. Abrirán el festival el jueves, 13 de julio, DJ Jake R. Kaiser, Señor Pálido y Pepe Begines. El viernes 14 será el turno de Arena Polar, Flashback y DJ Lidia Valkiria, y el sábado 15 será el turno de DJ Jake R. Kaiser de nuevo, Tam Tam Go y Gamberra.

El alcalde de Otura, Nazario Montes; el concejal de Fiestas, Ángel García Gamarra y el promotor del festival, Javier Fernández Ortiz, han presentado la sexta edición del Otura Rock Fest, “un festival que el año pasado regresó con más fuerza que nunca tras la pandemia y que es sin duda todo un referente en el área metropolitana por la gran calidad de su programación”, ha destacado Montes. El concejal de Fiestas de Otura ha recordado que el Ayuntamiento “ha elaborado una completa programación de verano, para todos los gustos y edades, y animamos a todo el mundo a disfrutar de ella”.