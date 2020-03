Esta semana se cumplen 20 años del lanzamiento de la segunda videoconsola de Sony, máquina que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento en un período crucial donde los videojuegos empezaban ya a tomarse más en serio. Pese a ser inferior técnicamente a sus competidoras -Sega Dreamcast, Nintendo Gamecube y la primera Xbox de Microsoft-, la PlayStation 2 logró barrer en materia de ventas: 155 millones de consolas despachadas frente a los 24 millones de Xbox (la más vendida de las mencionadas), siendo así la consola más vendida de la historia, a tan interesantes propuestas puesto que todas presentaban un catálogo bastante exclusivo y atractivo.

Sony supo encauzar la generación como ninguna ya que logró continuar el éxito de su primera PlayStation con muchos aciertos. Las claves de su éxito residen en que el gigante apostó por dar continuidad a las franquicias que nacieron con la anterior Playstation como Gran Turismo, Metal Gear Solid, Silent Hill y Tekken, hecho crucial para la prolongación de su éxito, además de la extensión de otras como Final Fantasy o la defensa de Sony por nuevos títulos a cargo de estudios propios -véase el caso de Ico, God of War, Killzone y The Getaway-.

Además, hubo una excelente relación de la compañía nipona con todas las thirds partys -empresas que desarrollan software para todas las compañías- para que así la videoconsola tuviera todo tipo de opciones variadas en su catalogo, cuya cifra alcanza casi los 4.000 títulos entre los que gozaron de gran popularidad la saga Singstar o el primer Guitar Hero. Sony mostró un completo acierto en las llamativas campañas publicitarias en todos los medios para promocionar títulos.

La videoconsola con DVD

Otro elemento muy significativo para lograr el triunfo fue que la videoconsola tenía un lector de DVD, con lo cual los usuarios podían ver películas de dicho formato, apostando así por ser la primera videoconsola que incorporaba este nuevo formato que aún a día de hoy persiste. Pero, sin lugar a dudas, la clave fundamental fue la política de Sony a la hora de conseguir que sus videojuegos fueran totalmente exclusivos (Final Fantasy X, Devil May Cry, Kingdom Hearts o las primeras entregas de Pro Evolution Soccer) o exclusivas temporales (Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas), este hecho marcó para el usuario la decisión de decantarse por una Sony Playstation 2.

La videoconsola no llegó a nuestro país hasta noviembre del 2000. De entrada, no ofrecía un catalogo lo suficientemente atractivo como para justificar el desembolso de las 75.000 pesetas que costaba. Los títulos importantes empezarían a llegar en el verano del 2001, período en el que se lanzó al mercado el exclusivo Gran Turismo 3: A-Spec (Polyphony Digital) y Resident Evil Code Veronica X (Capcom), que tras ser desarrollado en exclusiva para la Sega Dreamcast finalmente llegaba a la consola de Sony. A finales del año 2001, de cara a la campaña navideña, la videoconsola fue rebajada a las 50.000 pesetas. La reducción de precio y la llegada de grandes títulos como Devil May Cry (Capcom), Pro Evolution Soccer (Konami) y Silent Hill 2 (Konami) eran motivos de peso para la adquisición de la videoconsola.

El momento crucial llegó en 2002, año en el que desembarcaron a España Xbox (marzo) y Nintendo Gamecube (mayo), ambas con un catalogo más que interesante. Eso sí, Playstation 2 tenía guardados varios ases en la manga: los esperados Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (Konami), Final Fantasy X (Squaresoft) y sorpresas imprevistas como Grand Theft Auto: Vice City (Rockstar Games). La compañía consiguió ventas millonarias con estos videojuegos y dieron gran prestigio a la máquina de Sony. Para el momento que llegaba la competencia, Sony partía con muchas ventajas para ganar la partida.

Avance en el apartado técnico y temáticas adultas

La llamada sexta generación de videoconsolas gozó de uno de los mejores momentos creativos de la industria -en parte por la competencia entre Sony, Nintendo y la recién llegada Microsoft por conseguir desarrollos exclusivos y dando libertad creativa a los estudios-. No sólo creció exponencialmente en cuanto a importancia en números económicos, sino que el medio avanzaba a pasos agigantados tanto por el progreso en los apartados técnicos cada vez más realistas como por las adultas temáticas de los videojuegos, un momento crucial y determinante en la historia de los videojuegos donde Sony fue la principal protagonista.

Sagas inmortales

Propuestas jugables como Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, donde a través de un juego de espionaje se producía una reflexión sobre el papel que tendría la manipulación de la información en el futuro a través de las nuevas tecnologías; Silent Hill 2, un juego de terror en el que se trata la eutanasia con una frialdad cercana al cine de Michael Haneke; Final Fantasy X y Shadow of the Colossus, aventuras de diferentes géneros donde de forma distinta se apostaba por epopeyas románticas profundamente humanistas; o las sagas Grand Theft Auto y The Getaway, donde se exploran temáticas y mundos criminales desde la geografía norteamericana e inglesa a partir la perspectiva de delincuentes y policías, hicieron madurar y aportaron prestigio al arte de los videojuegos.