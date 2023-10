Saiko prende la Copera con un concierto muy especial

Todo lo que envuelve a Saiko es sorpresa. El granadino ha sabido hacerse un hueco importante en la industria musical y sus seguidores, como si de una legión se tratase, siguen todos sus pasos con los ojos cerrados. Por redes sociales y de sorpresa. Así anunciaba Saiko (Granada, 21 años) que sus seguidores granadinos podrían disfrutar de un espectáculo gratuito hasta completar aforo en la sala de Industrial Copera para conocer su nuevo trabajo 'Bandidona'. Y sin pensarlo mucho, cientos de sus seguidores no han dudado en montarse en la saikoneta para disfrutar de un concierto muy especial con motivo de la presentación de su nuevo trabajo.

Pero antes de eso, sus seguidores han disfrutado de varias 'sorpresas'. Lo anunciaba por redes, no todo el mundo conseguiría entrar, sin embargo, merecía la pena acercarse hasta la Copera. Desde saludar a los primeros de la fila y llevarle provisiones, hasta hacer un directo por Twitch para hablar con sus seguidores, responder algunas preguntas, o repartir coches de carreras de juguete, hamburguesas y bebidas energéticas. Ya dentro de la sala, la Copera totalmente transformada para la ocasión. A las camisetas del Granada, ya un clásico en sus conciertos, se han sumado farolillos naranjas y una jaula en mitad de la pista con un Nissan 300Zx z32 tuneado con una mesa de mezclas en el maletero.

Un coche sobre el que ha arrancado el espectáculo con el DJ Set de Lamanodeoro y Debajodeluli previo al espectáculo del granadino en si, al ritmo del 'Perro Negro' de Bad Bunny y un aviso, "no miréis al escenario que no sabemos cómo se va a desarrollar todo, empezamos". Después de eso, canción tras canción como si fuese un mantra, los congregados coreaban 'temazos' de distintos artistas, dignos de una buena fiesta, como la que se montó en la sala.

Una hora después, muchos eran los que coreaban el nombre del granadino, y algún que otro silbido, a la espera de que hiciese acto de presencia sobre el escenario. Y al rugir de los motores, y sin que nadie se lo esperase Saiko salió de dentro del coche para empezar el espectáculo con 'Cartier' sobre la jaula. "Se ha quedado mucha gente fuera, así que le he dicho a los de la sala que los que no canten que se salgan. Vamos a prenderla". Después llegaría 'Tuenti' y 'Atea'. Locura total en la pista cuando empieza a sonar 'Reina', es prácticamente imposible encontrar a una sola persona en la sala que no se deje la voz con el tema.

Entre medias, Andrés de Lamanodeoro, anunciaba que están en conversaciones con el Ayuntamiento de Granada para hacer un concierto el año que viene en el estadio Nuevo Los Cármenes. Y tras 'Polaris', llegó el turno de las 'Bratz'.

Saiko no dudó en salirse de la jaula para pasear entre el público y dar una muestra más de la cercanía que tiene siempre con su público. "Tengo un tema que no he enseñado todavía y que va para Sakura", adelantaba para poner en exclusiva un nuevo tema que próximamente verá la luz. Después llegaría 'Arena y sal' y 'Cosas que no te dije', que llegó acompañado de la luz de los móviles de cientos de seguidores.

"Muchas gracias a toda la gente que ha sacrificado su tiempo para estar esta noche aquí conmigo, llevo un montón sin hacer conciertos, el último fue en la Plaza de Toros de Granada, donde me lo pasé super bien, hoy os queríamos hacer un regalo por el lanzamiento de 'Bandidona'", señalaba para empezar a cantar justo después 'Sikora'.

Tras unas cuantas canciones más, 'Bandidona', el motivo de todo este espectáculo montado por el granadino. El artista granadino ofreció un show especial en la Industrial Copera para presentar su último trabajo, en un evento con entrada gratuita hasta completar aforo, y que contó con los DJ Set de Lamanodeoro y Debajodeluli. No es la primera vez que el artista realiza una acción de este estilo, ya que en septiembre ofreció junto a Quevedo un espectáculo similar en Madrid, dentro de la campaña de promoción de 'Buenas', el trabajo junto a Quevedo.