Salvado por el flow... salvadas por la campana: una llamada de atención para las de Granada en la Gala 2 de OT 2023

Sabor agridulce en el segundo 'GalOT' de Operación Triunfo que se salda con la salida de Suzete, la primera expulsada de la edición para sorpresa de muchos, alguna que otra llamada de atención, dos salvadas por la campana y dos nuevos nominados. Una nueva gala en la que Granada vuelve a tener un gran protagonismo gracias a la actuación de sus tres vecinos -Paul, Denna y Violeta- que, pese a salvar la actuación en el caso de la de Ogíjares y la de Motril, han visto peligrar por momentos su permanencia en la Academia.

Noemí Galera advertía que la primera expulsión era una de las más duras, los concursantes empiezan a ser conscientes tras dos semanas de convivencia de que nada es para siempre, y que el tiempo en el talent musical corre a toda prisa. Una pequeña, pero importante advertencia, que llega tras una semana de pequeñas reprimendas a buena parte de ellos para que sean conscientes de la importancia de ensayar mucho y aprovechar cada clase al máximo ya que hay mucha gente que se ha quedado a las puertas de entrar en la Academia. "Aprovechad el tiempo que tenéis aquí dentro, sed conscientes de que esto pasa rapidísimo. Hay mucha gente fuera mirando y pensando: jolín, que pena".

Una vez concluidas todas las actuaciones, y pasado el trance de conocer a la primera expulsada de la noche, llega uno de los momentos más aplaudidos y con lo que se toma el primer pulso al sentir del público para saber por donde pueden ir los tiros: el favorito de la semana. Tras una primera toma de contacto en la Gala 1 donde los más votados fueron Paul, Naira y Violeta -con victoria para el granadino-, esta semana la de Motril ha sido sustituida por Martin. El nómada digital de la semana que consigue la inmunidad, 3.000 euros en su cuenta, una clase extra en la disciplina que considere que necesita mejorar, además de algún que otro beneficio más que se desvelará a lo largo de la semana. Finalmente, Naiara ha sido la primera en cruzar la pasarela tras convertirse en la favorita de la semana con el 26,7% de los votos.

El granadino no ha tardado en cruzar la pasarela tras ser valorado positivamente por Cris Regatero, quien le ha reconocido que pese a que no se encontraba en su registro, la actitud del armillero ha eclipsado los posibles errores de la actuación -'Little Green Bag' de George Baker, junto a Martin-. Además, le ha reconocido que es una apuesta casi segura al sumar, en positivo, a todas sus parejas artísticas.

Menos suerte en sus valoraciones han tenido Violeta -'Quiero Decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena, junto a Álex Márquez- y Denna -'El Fin del Mundo' de LalaLoveYou, junto a Álvaro Mayo-, que junto a Omar y Álex han sido propuestos para abandonar la Academia.

Pablo Rouss le reconocía a la de Ogíjares que era una "curranta increíble" que se lo estaba trabajando desde el inicio del programa, y que pese a que ella misma era consciente de los fallos y que "hay cosas de afinación que hay que trabajar" la evolución es evidente.

En el caso de Violeta, Cris Regatero ha asegurado que la evolución de los pases de micro a la gala es evidente, sin embargo, "no hemos visto conexión con tu compañero, y lo mismo que le decíamos a Martin que su evolución ha ido en positivo, tu evolución ha sido plana y puedes dar más, cualquier canción que te toque tienes que defenderla a tope".

Una valoración con la que no han estado del todo de acuerdo en el plató de OT 2023 donde se han escuchado algunos gritos contradiciendo esta decisión, incluso algunos concursantes de ediciones pasadas, como Julia Medina, dejaban claro que no estaban de acuerdo con esta decisión y han pedido que le den un "temazo" para la Gala 3.

Espero de verdad que le den un TEMAZO pa la gala 3 a mi niña violeta #OTGala2 — Julia Medina (@itsjuliamedina) December 4, 2023

Finalmente, y tras conocerse a los cuatro propuestos para abandonar la Academia, Noemí ha asegurado que, aunque en general están orgullosos del resultado porque pensaban que iba a salir peor, "hay una persona que se lo merece, porque ha sabido desbloquearse y evolucionar", Denna. Y los compañeros hacían lo mismo con Violeta.

Ahora queda por delante toda una semana en la que los 15 concursantes tendrán que adaptarse a sus nuevas canciones y dar todo lo mejor de sí para intentar no ser nominados en la Gala 3.