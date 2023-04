"Ahora mismo hay mujeres como Santa Salut y las Ninyas del Corro que son más que referentes"

Amigos desde la infancia y artistas desde hace poco. Raisen y CDT presentan su primer disco, el de ambos y en conjunto: Sonny in to the shady grooves. El primero escribe y rapea y el segundo agrupo sonidos, compone bases. Algunos amigos son dúos para toda la vida.

"Oye, ¿nos ponemos en serio y sacamos un álbum?", envió vía Whatsapp CDT a su eterno amigo y aquí están, presentando un proyecto nuevo. En los barrios de Granada se mueve cualquier tipo esperanza, sobre todo, las de sobrevivir. En La Chana, donde crecieron y viven ambos no es para menos. Y puede que algunas veces los sueños sí se cumplan porque tener un amigo de toda la vida, crear música con él y, si todo va bien, dedicarte a ello es la fortuna que quisiera mucha gente. Conozcan a estos dos 'chavales', como ellos mismo se denominan. A veces solo es cuestión de dar una oportunidad para conocer a gente maravillosa.

Vamos al grano, ¿me pueden hablar del disco?

Raisen: El disco se llama Sonny in to the shady grooves, porque cuando pensé el nombre no estaba trabajando con Carlos, lo reciclé en el momento en el que él me dijo de hacer el disco. Ha sido todo un viaje personal porque los temas están escritos en función de eso.

CDT: Básicamente quería trabajar en este proyecto que tiene nueve temas más uno, aunque ese está en duda. Todos los temas son prácticamente rap, pero también hay sonidos de trap.

Esa décima canción, ¿por qué está en duda?

Raisen: Carlos quiere meter una base de house, pero esa idea hay que pulirla.

P: ¿Día de lanzamiento?

Ambos: 27 de abril. Nos pueden escuchar en todas las plataformas y el canal de Youtube se llama Sonny Raisen.

Preguntas rápidas: ¿rapero favorito de Granada, de Andalucía, de España y a nivel mundial?

CDT: En orden de pregunta: Ayax y Prok, Delaossa, Hoke y Eminem.

Raisen: Dacara, Bitterkiss, Luisaker y JID.

Es curioso, en sus referentes, que son diferentes, no hay ninguna mujer

Raisen: He cogido a mi mayores referentes artísticos. Es cierto que Gata Cattana también ha formado parte de mi crecimiento, pero más a nivel poético. Empecé a escribir temas en 2010 y era un estilo más lírico, ahí sonaba gente como Nach y Violadores del Verso. Y cuando empecé a escuchar a artistas con más flow también eran hombres.

CDT: Es cierto que a priori siempre caigo en raperos hombres, pero ahora mismo hay mujeres como Santa Salut y las Ninyas del Corro que son tremendas, más que referentes.

¿Es fácil el entorno del rap?

CDT: El mundo del rap es difícil, pero es verdad que también hay gente que ayuda mucho. Lo único malo que veo en esto es que la gente de arriba no quiere ayudar a la gente de abajo.

Raisen: Es verdad que te encuentras con seres de luz, pero en general en el rap hay mucho ego y la gente te dice "pues me gustan tus temas", pero no se preocupan.

En este género hay una línea de 'hermanamiento' que no representa a otros, pero ¿no es real?

Raisen: En otros géneros no suelen ser autodidactas, por ejemplo el pop, están bajo órdenes de productoras y del manager. Hacen colaboraciones interesadas, que está genial, pero no pueden decir "yo no quiero cantar con esta persona porque no me cae bien". Los números prevalecen. En el rap hay más 'colegueo', decides más con quién trabajar aunque también se cierran muchas puertas si no te llevas bien con ciertas personas.

¿En el rap no hay interés?

Raisen: No tanto, hay cosas que se pactan como las 'tiraeras'. A la gente le gusta el morbo y eso siempre da visitas.

Entonces cuando los números fallan, ¿las preocupaciones llegan como en el pop?

CDT: Evidentemente sí, el único que no se preocupa realmente por los números siendo una persona famosa es Yung Beef.

Tirar dinero en Gran Vía, ¿para qué se hace?

CDT: Está claro que es marketing, pero dentro de este mundillo Yung Beef ha llegado muy lejos siendo un artista independiente. Ese conflicto ya lo pusieron sobre la palestra él y C. Tangana, uno quiso convertirse en un negocio y el otro no.

Raisen: Él puede permitirse hacer eso o tener esa imagen de artista que todo le da igual porque él mismo cuenta que esa no es su principal fuente de ingresos.

¿Hay una línea fina entre ser rapero y freestyler?

Raisen: Creo que van de la mano, así lo entiendo yo. Pero es cierto que en la actualidad más que raperos son deportistas, entrenan su mente y tienen un circuito competitivo. Tienen sistemas de puntuación que no reflejan lo bien que tú rapeas, sino lo bien que utilizas los estímulos para improvisar.

CDT: Yo también creo que van de la mano, pero para mí ser batallero no tiene nada que ver con ser rapero.

¿Qué piensan de los medios de comunicación en cuanto al trato a la música urbana?

Raisen: Hipócritas. Antes todo el mundo utilizaba el tirón del rap para ridiculizarlo, las noticias eran enfocadas a la vida de los raperos, no a su música. Recuerdo muy bien que en un programa de Jordi Hurtado lo pusieron a rapear y dio muchísima vergüenza ajena, pero para los medios parece que eso es el rap.

CDT: Creo que cada vez hablan más de ello, pero es cierto que lo hacen desde el desentendimiento y el desconocimiento.

P: Ahora tienen la oportunidad, ¿qué es el rap?

CDT: Engloba muchísimas cosas, hay gente que dice que Morad no es rapero, pero creo que al final todo evoluciona. Las bases cambian, se meten sonidos y tiempos nuevos. Trap, drill y rap van de la mano.

¿Prok es rapero?

Ambos: Sí.

¿Prok ha hecho drill?

Ambos: Sí.

¿Prok deja de ser rapero por hacer drill?

Ambos: Para nada.

Raisen: Por eso decimos que todo evoluciona, en nuestro disco hay varias canciones con bases diferentes. En una, en concreto, rapeo en una base de trap, lo hago con más flow pero la dinámica a la hora de componer es rap. Al igual que Prok, pero la dinámica de componer de Morad en un drill es haciendo drill.

Todo el mundo habla de códigos en el rap, el formato 4x4 es lo que tiene que ser. ¿Los códigos no se pueden volver a negociar cuando la cultura se amplía?

CDT: Claro que sí, es que todo esto se habla desde un punto social, pero a nivel musical estas bases vienen de lo mismo. El trap viene del rap y el drill viene del trap. No vas a estar toda la vida escuchando a Violadores del Verso si todos los discos son iguales porque al final te aburres. Para que eso no ocurra, el rap se ha abierto en ramas.

Raisen: Veo bien que algunos códigos se mantengan y se respeten. Realmente todo esto nació para protestar, para luchar. Pero también veo bien que escribas sobre lo que te dé la gana, como por ejemplo sobre el amor. Es cierto que no estás siguiendo los códigos que definen al rap, pero sí lo estás haciendo. La cosa es que no se pierda esa línea mientras se prueban cosas nuevas.

¿Por qué hablar de amor en el rap ha sido motivo de burla y, por ende, algo que solo escucharían mujeres?

Raisen: Porque la gente tiene una imagen muy agresiva del rap y los raperos de toda la vida también, son muy cerrados en este sentido. Cuando llegaron raperos más líricos, la vieja escuela dijo que esa mierda no le representaba. A lo mejor esa persona solo quiere expresar el amor que le tiene a su madre y punto.

CDT: Todo se resume en hacer lo que sientas.

P: Me refería al amor romántico. El amor a una madre es algo muy representativo en el rap. Hablemos de los comienzos de Porta.

Raisen: En el rap hay una masculinidad muy tóxica, tú puedes hablar de amor pero siempre que menciones la calle. Esa era la imagen que se tenía que dar y Porta se topó con eso. Para todos los demás era un 'mariconazo', en malas palabras.

P: ¿Qué piensan del 'Rap Sin Corte L'?

Raisen: A mí ese tema me parece fan service. No es nada malo, me parece un temazo pero no tiene ningún sentido detrás.

CDT: No conocemos a Foyone, igual se hizo así por alguna idea loca, un Whatsapp que llega o lo que sea, pero es un temazo.