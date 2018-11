Stacey Kent, la gran diva del género, pone la guinda al Festival de Jazz

Granada cierra esta noche una semana de jazz de primer nivel con la actuación de la norteamericana Stacey Kent. La guinda al pastel tras seis noches de lujo en las que la ciudad ha alargado su idilio con este género durante la celebración del programa central de la edición número 39 del Festival Internacional de Jazz, que tendrá su epílogo durante el resto del mes con actuaciones paralelas. Además, Granada ha tenido el honor de reconocer a todo un icono musical como Stanley Clarke, quien ayer recibió de manos del alcalde Francisco Cuenca la medalla de la ciudad, una distinción que el año pasado se instituyó para honrar las largas aportaciones al jazz.

Así, tras la noche de protagonismo de Stanley Clarke, el último gran concierto del Festival correrá a cargo de Stacey Kent, la cantante de Nueva Jersey con numerosos Discos de Oro y Platino en diferentes países y cuyos álbumes han vendido más de dos millones de copias y han alcanzado el número 1. Entre sus galardones se incluyen nominaciones a los Grammy, el British Jazz Award, el Jazz Japan Award y el BBC Jazz Award como Mejor Vocalista. Además, también ha sido laureada varios años por Japón y admirada por Francia, que no dudó en concederle el galardón de Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres. El periódico New York Times la exalta en sus titulares mientras que The Guardian, The Times y la prestigiosa DownBeat califican todo lo que hace como una verdadero joya y le dan cinco estrellas. "Stacey es la gran diva del jazz de nuestra era".

En su repertorio, personal y distinguido, en el que muestra su fascinación por la música brasileña y francesa, no sólo hay bellos temas de Serge Gainsbourg, Marcos Valle, Antonio Carlos Jobim y de su gran amigo el Roberto Menescal, con el que grabó Tenderly (Sony 2015); sino también composiciones de su marido el saxofonista Jim Tomlinson cuyo sonido recuerda a Stan Getz. Y, desde que el Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, aportara una lírica fascinante en el premiado álbum The Changing Lights se ha convertido en un habitual colaborador.

La voz de Stacey Kent es todo un atractivo para los amantes del jazz que se acerquen esta noche al Isabel la Católica para seguir el ritmo otoñal que marca Granada.