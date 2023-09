Stella Franti: "Un sueño a largo plazo sería una gira en teatros empezando por Granada, mi ciudad"

¿Cómo se encuentra antes del concierto en el teatro Isabel la Católica?

Es la cuenta atrás, ¿no? Queda muy poco y hay una mezcla ahí de emoción, de muchas ganas. A mí es que los nervios esos de antes de empezar no se me quitaron nunca. Llevo muchos años subiéndome a escenarios y haciendo cosas, pero esto no lo supero. Me sigue pasando casi con la misma intensidad que al principio. Es cierto que hay que organizar muchísimas cosas, te llama a mucha gente, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones de promo, de prensa y de tu vida personal, que también está ahí y tienes que seguir con ella. Así que estoy un poquito a 1.000, pero en el buen sentido. Voy a 1.000 por hora en mis tareas y a 1.000 el corazón también de emoción.

Al final es eso, que uno dice 'que llegue ya', pero por otra parte hay que disfrutar también del proceso.

Claro, hay momentos en los que intento respirar, bajar y tal, porque lo interesante de esto, evidentemente, es disfrutar de todo el camino. Si solo es el momento puntual del escenario, imagínate. Es muy interesante cuando lo vas creando y lo vas montando y lo piensas y compartes con compañeros, sean los músicos o los técnicos.

¿Cómo está siendo la preparación de todo? ¿Y los ensayos? Cuénteme un poco la rutina antes del gran día.

Tenía la idea de hacer un espectáculo quizá más complicado, más complejo. Y al final, bueno, el teatro te da un día para probar sonido del concierto- He tenido que adaptarme un poco a eso y a los músicos porque son profesionales en activo, están en giras y tocando con músicos diferentes y hemos tenido que ajustar calendarios. Hemos hecho encaje de bolillos para que cuadren las agendas de todos y nos podamos reunir. Por supuesto, que esta semana y la anterior ha habido ensayos generales, para cuadrar todo y porque llevo a artistas invitados y cada uno está en un sitio. Entonces he estado moviéndome a Sevilla, después han venido los músicos aquí y otras veces de manera online. Está siendo un experimento. Solo espero que salga muy bonito y que todo vaya bien, a pesar de esta singularidad del proceso.

¿Es su debut oficial en Granada?

A ver, yo llevo en Granada nueve años, diez, desde el año 2014. Vivía en Madrid. Soy granadina, pero me fui a Madrid mucho tiempo. Me fui a estudiar y me quedé allí mucho tiempo. Mi vida profesional, artística digamos que se gestó y empezó a cocerse allí. En Granada he tenido pequeñas actuaciones. Por ejemplo, en el 2016 estuve en el Carmen de la Victoria. He estado en algún otro bar, en diciembre estuve en un ciclo de conciertos de Diputación en el Teatro de Baza, que es muy bonito. Pero para mí, este concierto en el teatro Isabel la Católica Granada lo estoy sintiendo y viviendo como un debut. De hecho, hay un montón de familiares, amigos de la infancia y conocidos de aquí me van a ver por primera vez el jueves.

¿Qué se va a encontrar su público en el teatro?

Pues se van a encontrar a una artista que lleva cantando de todo, que lleva cantando desde que es muy pequeña y que, a través de la música y a través de las canciones, creo que descubrí que le cuento cosas a la gente, cosas que ni sabía que se las contaba. Tenía muchas ganas de ver qué pasa en Granada y de hacer lo que más me gusta para los granadinos, para la gente de mi tierra.

¿Siguiente sueño por cumplir?

A lo mejor a largo plazo, de manera súper idealista, una gira en teatros, por ejemplo. Es que me gustan tanto. Como no es un sueño nuevo te lo puedo contar. Entonces, imagínate, empezar en el de mi ciudad, y en un teatro como el de Isabel la Católica, y que fuese el primero de otros, ¿sabes? No me emociona un gran estadio ni esas cosas. Supongo que porque está ahí mi actriz, todo el rato. Sí que me encantaría que este espectáculo, pues pudiese echarse a andar y pudiese hacerlo en otros lugares, más allá de Granada o dentro de Granada, pero en otros sitios, en la provincia.

¿En qué se encuentra trabajando ahora mismo o realmente está focalizando toda su energía para este concierto?

En estas últimas semanas he apartado todo tipo de distracciones para poder poner todo el amor del mundo en esto y hacerlo lo mejor posible. Doy clases de canto, de voz, a muchos tipos de alumnos y perfiles. Gente que es cantante profesional, amateur, actores y actrices. Tengo un estudio en Granada donde doy clases particulares y este año voy a empezar el curso un poquito más tarde. O sea, a mis alumnos ya les he dicho que empezamos en octubre. Eso está ahí un poco en paralelo a los escenarios, pero sí que estoy muy concentrada en esto y, como te decía antes, en seguir generando trabajo con esto. Además, doy clases online a gente que vive hasta en otros países. Compagino un poco la docencia, porque también estudié pedagogía, magisterio y cosas que tienen que ver con la docencia, y lo combino un poco eso con el estar en los escenarios y cantar, actuar y demás.