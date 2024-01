El tenor granadino Moisés Marín será Belmonte en 'El rapto en el Serrallo' de Mozart en la ABAO

Este mes de enero viene marcado por el regreso de la ópera Die Entführung aus dem Serail (El rapto en el Serrallo) de Mozart a la temporada de ABAO tras 29 años de ausencia. Una renovada producción musical que cuenta con el tenor granadino Moisés Marín en el rol protagónico de Belmonte, bajo la dirección musical de la talentosa Lucía Marín y la dirección escénica de Mariano Bauduin, inspirada en los exquisitos espacios del imperio Otomano.

Moisés Marín asumirá el desafiante papel principal de Belmonte, el apasionado amante que se enfrentará a múltiples desafíos para liberar a su amada Konstanze, quien será interpretada por Jessica Pratt. El resto del cuarteto principal lo conforman Leonor Bonilla en el papel de la doncella Blonde y Mikeldi Atazlandabaso será el fiel criado Pedrillo.

Moisés Marín aseguraba que "me siento profundamente agradecido a ABAO por esta oportunidad de poder disfrutar al lado de grandísimos artistas en este título algo menos usual en los teatros que la trilogía Da Ponte, pero que alberga algunas de las páginas más bellas del repertorio mozartiano".

La dirección musical estará a cargo de Lucia Marín, quien debuta en la ABAO liderando la Euskadiko Orkestra para interpretar una partitura emotiva, deslumbrante y llena de vida. La escenografía diseñada con esmero por Mariano Bauduin promete sumergir al público en los mágicos y exóticos espacios del imperio otomano.

La trama, ambientada en un palacio junto al mar, sigue a Belmonte (Moisés Marín) en su ardua misión de liberar a su amada Konstanze, prisionera del bajá Selim, interpretado por Wolfgang Váter en su debut en la ABAO. La trama envuelve al tenor en un tejido de desafíos donde su apasionado amor se ve eclipsado por la sombra del rapto. Moisés Marín, con destreza, da vida a un amante atormentado, cuyas notas melódicas resonaran con fuerza entre las paredes de la ABAO mientras atraviesa las turbulentas aguas del Serrallo para liberar a su enamorada. “Se dice que Mozart no tenía especial predilección por la voz del tenor, puesto que siempre le reserva algunas de las páginas más complejas de sus óperas y en esta no se queda atrás” comenta el propio cantante “cuatro arias en las que exhibir toda la gama interpretativa y técnica posible. Esta obra es un gran reto que me saca de mi zona de confort y me ha hecho aprender y disfrutar aún más de mi instrumento”.

Esta ópera de juventud, inspirada en las propias vivencias personales de Mozart, es un reflejo de sus creencias y miedos, El rapto en el serrallo expresa el romanticismo espiritual de Mozart y su concepción elevada del amor cortés y de la mujer amada.

El rapto en el Serrallo fue la primera ópera alemana completada por Mozart, una ópera plagada de misterio, sensualidad y seducción, con el tema recurrente de la fidelidad pura de la doncella hacia su amado ausente. Es una obra profundamente conmovedora, no sólo por ser el primer Singspiel completo de Mozart, si no por la alegría, aliento y espíritu que la inspiran desde la primera nota. “Existen grandes referentes de este repertorio tales como Frizt Wunderlich, Gösta Winbergh o Francisco Araiza. Los tomo a ellos como inspiración y reflejo del tipo de héroe Mozartiano que quiero crear: noble y elegante a la par que valiente y determinado”, afirmaba el tenor.

Moisés Marín: fuerza y versatilidad

Desde que en la temporada 17/18 terminó su formación en el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de Valencia, Moisés Marín se ha convertido en un habitual de las temporadas líricas españolas, teniendo presencia desde entonces en el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, ABAO, el Teatro Campoamor de Oviedo y el de la Maestranza de Sevilla. El cantante ha recibido el premio al Cantante Revelación otorgado por Amics de l’Òpera y de les Arts de la Comunidad Valenciana dos años consecutivos tras triunfar en 2022 con el papel de Spalanzani en Los cuentos de Hoffmann y este año 2023 por el rol de Melot en Tristán e Isolda.

Ha sido miembro del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. En este periodo de dos años como estable en Les Arts, ha tenido la oportunidad de trabajar técnica y musicalmente con artistas como Plácido Domingo, Fabio Biondi, Roberto Abbado, Mariella Devia, Gregory Kunde, Emilio Sagi y Davide Livermore. Es ganador del Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño y premio especial de Zarzuela. Ha sido alumno del bajo-barítono Carlos Chausson y de la soprano Renata Scotto. Actualmente sigue bajo la tutela del aclamado bajo Eric Halfvarson.