Las venus de Salar ya lucen en el Museo Arqueológico junto a sus otros tesoros

Las venus halladas en la villa romana de Salar pueden verse desde ayer en el Museo Arqueológico. Las dos piezas de incalculable valor, catalogadas como "ninfas" por los expertos, pasaron ayer a formar parte de la exposición permanente Los Tesoros del Arqueológico. El delegado de cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados, agradeció en primer lugar la colaboración del alcalde y la corporación de Salar para poner fin a la situación de "alegalidad" al devolver las venus al espacio cultural que por ley le pertenece.

"Estas dos ninfas se han incorporado después de una exposición temporal organizada en Salar. Se han construido unas urnas para exhibirlas aquí. Invito a todos los granadinos y turistas a que vengan a verlas", animó Granados durante la presentación a la prensa de las dos piezas halladas en la villa romana entre 2012 y 2013, en la que destacó "la calidad" de los mosaicos encontrados en la villa, "hallazgos que forman parte de la provincia".

La vuelta de las venus de Salar

Preguntado por un periodista sobre la vuelta de las venus a Salar, el delegado de cultura no tuvo problemas en afirmar que será posible cuando "el marco jurídico nos lo permita". "Patricia del Pozo me aseguró que sí. Me dijo que todos aquellas piezas pueden tener su espacio expositivo y formar parte de un patrimonio no diseminado integrante en la provincia de Granada", dijo en alusión al futuro proyecto museográfico, que ya está en marcha, de la villa romana. "Esta actuación, no exenta de polémica, no es un capricho ni una arbitrariedad de la Junta o del Arqueológico. Seguimos y acatamos lo que dice la ley", zanjó.

El Ayuntamiento de Salar presentó hace una semana el nuevo proyecto de cesión temporal de las venus. "La estudiaremos. El marco que tenemos de colaboración es el mismo que establece la ley", señaló Granados que se jactó de su conocimiento de las leyes al ser jurista y abogado. El delegado de Cultura recordó que en esta semana comienza la construcción de la rotonda de acceso a la villa romana de Salar y que se financiarán con 20.000 euros futuras excavaciones.

El director del Arqueológico, Isidro Toro, desgranó la historia de la villa de Salar. Para evaluar su importancia y extensión se desarrollaron toda una serie de trabajos y un ambicioso proyecto de investigación de la misma desarrollado durante los años 2011 y 2013 bajo la dirección de los arqueólogos Carlos González y Taoufik El-Amrany, que sacó a la luz una lujosa residencia rural romana ocupada entre los siglos I y IV, que poseía un Ninfeo, un templo dedicado a las ninfas, ubicado en el comedor principal de la parte residencial.

Una estructura que recrearía una gruta natural con una cascada que vertía el agua en un estanque en forma de U que rodeaba por tres lados el comedor y en donde se descubrieron estas dos piezas escultóricas correspondientes a sendas ninfas que formaban parte del discurso decorativo del lugar, funcionando una de ellas como surtidor de agua.

Las réplican no han llegado

La Junta le dio al Consistorio salareño una solución para suplir la ausencia de las venus: entregarle dos réplicas de 4.000 euros sin coste para el Ayuntamiento. "Hay buena predisposición, pero he visto tantas promesas incumplidas. Y de copias aún no sabemos nada, ni se nos ha comunicado nada oficialmente", reprochó Julio Román, jefe de excavaciones de la villa.