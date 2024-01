Violetismo -Kikismo o Barbarie: 'OT 2023' se enfrenta a una de sus nominaciones más dramáticas

Era un posibilidad, pero ni en el peor de los escenarios alguien se veía venir el resultado de las nominaciones para la Gala 7: la lucha de dos grandes amigas por mantener su puesto dentro de la Academia de Operación Triunfo. Violeta o Chiara, cualquiera de las opciones dejará a la otra sin su gran pilar y apoyo dentro de la casa. Una situación que pone a la de Motril por segunda vez sobre las cuerdas contra una de sus amigas -la anterior ocasión contra Denna-.

Conforme avanzan las semanas se pone más complicado para el jurado y el cuidado de los pequeños detalles se hace necesario para salvarse de la nominación. Los motivos para ella ya no tienen que ser necesariamente problemas de afinación, basta con que otros compañeros destaquen más para quedarse rezagado. Esta semana precisamente, han manifestado que no debería haber cuatro nominados ya que la calidad de las actuaciones ha sido altísima.

Pero antes de conocer a los nuevos nominados y tras una gala con actuaciones de infarto, el público conocía al nuevo expulsado de la semana. El de Armilla se hacía con el favor del público tras una interpretación del 'When The Party’s Over' de Billie Eilish que conseguía dejar sin palabras al público y haciéndose con un 82,1% de los votos, así que fue Alex Márquez quien finalmente abandonó la Academia tras darlo todo con su 'Contigo' de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

Una vez concluidas todas las actuaciones, y pasado el trance de conocer al expulsad0 de la noche, llega uno de los momentos más esperados de la noche: el favorito de la semana. El nómada digital de la semana que consigue la inmunidad, 3.000 euros en su cuenta, una clase extra en la disciplina que considere que necesita mejorar, además esta semana los tres más votados disfrutarán de un privilegio extra que se comunicará a lo largo de la semana. los tres favoritos de la audiencia esta semana. Álvaro Mayo, Martin y Violeta se posicionaban en el top 3, finalmente Martin se hace con el favor del público y se convierte en el nómada favorito con el 41,3% de los votos.

Una alegría con sabor amargo que llegaba con unas nominaciones extrañas y que se convertían en la antesala de la barbarie que estaba por llegar. La primera de las concursantes es saber su destino ha sido Chiara. Tras venir de una semana en la que el jurado le pedía que arriesgase más en las canciones para no sonar igual en todas y mostrar así su evolución, esta semana le pedían a la de Mallorca que no cambiase su forma de cantar, algo que ha sido muy criticado por el público. En esta ocasión Cris Regatero le señalaba que se había enfrentado a un gran reto esta semana, algo que no habría salido todo lo bien que se esperaba, y que le habría jugado una mala pasada.

Buika le señalaba a Álvaro que pese a que es evidente su evolución a lo largo de las galas, la de 'Flowers' no era su mejor actuación, por lo que era propuesta para abandonar la Academia. Por su parte, Pablo Rous le señalaba a Bea que le había faltado un poco de garra en su actuación y que había estado un poco por debajo de su compañero a nivel interpretativo, lo que le ponía sobre la cuerda floja.

Por último, Cris Regatero le incidía a Violeta que hace unas semanas le había confesado a la de Motril el magnetismo que tenía sobre el escenario, aunque en el caso de la actuación de la noche, "cuando cantas siempre hay una nota que baja, que se desinfla. Por eso hemos decidido dejar la decisión en manos del jurado".

Finalmente, Álvaro Mayo fue salvado por los profesores y Bea por sus compañeros, dejando a Chiara y Violeta como las nominadas definitivas de esta Gala 6. La barbarie, de la que tanto hacen gala los seguidores de ambas nominadas a la hora de defender a sus protegidas, está asegurada. Una nominación complicada que asegura que la próxima semana, pase lo que pase, las lágrimas estarán garantizadas. ¿Violetismo -Kikismo o barbarie?