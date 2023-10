Javi Pezzi: "Aunque la temática de nuestras fiestas sea lo gótico, siempre intentamos traer algo que esté siendo tendencia"

-Su nombre le será familiar al público más joven, pero por si acaso, ¿a qué se debe y por qué os hacéis llamar así?

-Pues por la saga Crepúsculo, por los malos. Viene de mi infancia dentro del armario y de que me encantase la película cuando, a nivel social, parecía solo para niñas o algo que podías ir a ver con tu novia; pero que si un chico de unos, doce, trece, catorce o quince años iba a verla era como: "¡Vaya maricón!". Me pareció el concepto perfecto, uno que me representa a mí, a lo que me gusta, a lo que soy. De ahí nació el nombre, aunque nos lo quitarán pronto por copyright si sigue así la cosa.

-¿Y quiénes son estos Vulturi? Es decir, ¿quiénes participan en el proyecto?

-Sobre todo, mi pareja Alejandro, 'Vendedor de besos', y yo. También cuento con el apoyo de quienes hacen las performance, y recibo muchísima ayuda a la hora de organizar y de planificar cosas de mis amigos Paula y Luis. También de muchos de los DJs, de buena gente como Nuunen, que es uno de nuestros residentes, o de Hunk Now. Lo bueno de este proyecto es que todo el mundo ha aportado su granito de arena y es grande porque no somos dos o tres personas, sino todos los que participamos.

-Los carteles que publican son únicos y expresan con todo lujo de detalles en qué consiste vuestra visión, ¿cómo definiríais la estética que buscáis?

-La estética que buscamos es algo gótica, persiguen conectar con películas como Underworld, Blade o Matrix. Jugamos mucho con la nostalgia hacia los años dos mil, a esa estética del Y2K, pero también conectar con el público actual y sus tendencias. Hemos visto el éxito de Barbie y aunque no tenga nada que ver con nosotros, los recuerdos de cuando éramos pequeños de muñecas como Monster High o las Bratz nos abren las puertas a otro tipo de temáticas. Pasa igual con el cine, con Crepúsculo, con Mean Girls, con todas estas cosas que antes estaban relegadas a las chicas y ya se han vuelto más mainstream. Traemos todo eso en nuestros carteles para que todos los que, a lo mejor, no pudimos disfrutarlo entonces lo podamos disfrutar ahora; que quien lo vea se sienta identificado y lo pueda volver a vivir.

- A estas alturas, son ya un espacio reconocido y compartido por la comunidad LGTBQ+ de la ciudad, ¿era su intención cuando comenzaron?

- Siempre lo fue. Pertenezco al colectivo, lo tengo muy presente, y siempre he intentado luchar por él pero nunca he podido. Siempre me ha dado miedo, como a mucha gente dentro de él. Creo que lo mejor que se me pudo ocurrir fue el aportar mi granito de arena a esa lucha que libramos por nuestros derechos y nuestra visibilidad, que aunque ahora sea muy habitual en series y películas, en las discotecas ha costado mucho más tiempo. Si querías salir de fiesta del colectivo estabas prácticamente obligado a ir a una serie de pubs con muy pocos metros cuadrados, con una música concreta que siempre es igual y no deja de repetirse que aunque también me encanta, después de tantos años necesitaba escuchar cosas frescas. Nos encanta el techno, el reggaeton y todo tipo de música, no siempre tenemos que estar escuchando a Mónica Naranjo.

Quería también dar oportunidades a gente LGTB que sea performer, que sea DJ o que haga cualquier tipo de show, de estar en otros espacios visibles fuera de este circuito y de que la conozca otro tipo de público, que puedan circular por espacios más grandes que abran otras puertas. No es tanto darles publicidad y ya, intentamos que cada fiesta sea rentable para poder asegurar unas condiciones. Es eso, dar una visibilidad al colectivo y el mensaje de: estamos aquí, bailamos, pinchamos, creamos, no solo estamos en los locales de ambiente sino que nos podemos juntar con todo tipo de personas, sean hetero o no, en un mismo espacio y podemos pasarlo genial todos juntos.

-También es fácil darse cuenta de que siempre tratan de apostar por la figura de la mujer DJ, ¿cree que es importante darle relevancia?

-Sí, es muy importante. Creo que seguimos sin hacerlo, y me duele en el sentido de que seguramente yo mismo esté fallando como promotor, pues me cuesta encontrar DJ's femeninas; pero siempre, siempre intentamos llamar a mujeres de la escena, pues ya hay un montón de salas de fiestas controladas solo por hombres que están pinchando una o dos veces a la semana. Igual que he conseguido y estoy dando oportunidades al colectivo LGTB+ de que puedan de hacer su show, también están las mujeres, que son nuestras mejores amigas de la infancia. Para mí es muy importante darles también a ellas esa oportunidad porque ahí fuera hay tías que pinchan una música increíble. Con todas las que hemos trabajado, estoy muy contento: identifican el tipo de fiesta que quiero hacer enseguida, la música que nos encanta.

-Otra parte importante de su programación es el trabajo con marcas locales, todo tipo de artistas y performers. ¿De dónde surge esa idea y cómo lo gestionáis?

-Es una parte vital para ser diferentes al resto de fiestas, pero sobre todo va por lo que he dicho antes: mi objetivo es que una fiesta no sea solo música, sino que tenga una parte visual imprescindible. A mí me encanta el cine, vengo del mundo visual, que es lo que he estudiado, de hacer videoclips. Es a lo que me gustaría dedicarme. Para mí las fiestas pueden ser algo más, pueden ser un evento cultural y en el que se vean otros tipos de artistas, a parte de los que hacen música. De hecho, ves las fiestas en las películas de Estados Unidos o Berlín, en los documentales, o te cuentan anécdotas algunos amigos que han estado allí y siempre hay shows, hay espectáculos, hay ciertos elementos que no se limitan a simplemente al DJ, a una sola persona, y siempre he intentado innovar en eso.

No se trata simplemente de traer a una persona que baile y decir que es gogó, sino de, a lo mejor, traer un show drag que está limitado a hacer bolos en un bar de ambiente en el cual te montan un breve espectáculo y ya está. Me preguntaba: ¿qué pasa si mezclamos uno de estos con techno? ¿Qué pasa si mezclamos un desfile de moda con una fiesta? Lo hemos comprobado varias veces y nos encanta que se muestren todo tipo de disciplinas artísticas dándose en un mismo espacio. Sobre todo, que pegue tanto con la música electrónica, que creo que le da un toque increíble y mucha capacidad para para generar ideas en conjunto que hacen de una pequeña huella artística algo mucho más grande.

- La próxima fecha de vuestro calendario, en Halloween, también conmemora cuando, el año pasado, lo celebrasteis en la emblemática Industrial Copera. ¿Pensáis volver por allí?

Sí. Tenemos pensado volver a traer grandes artistas, y vamos a estrenar más de una novedad. Tengo muchas ganas de llevar algunas sorpresas que a lo mejor en otros sitios, al estar más limitados en cuanto a horario y aforo, no podemos. Estoy deseando volver a Copera lo antes posible para dar un show a la altura de lo que siempre he pensado que es Vulturi: una fiesta donde hay música, donde hay moda, desfiles, performances, etcétera. Aunque la temática de nuestras fiestas sea lo gótico, el horror, los vampiros... siempre intentamos traer algo que esté siendo tendencia o que nos llame la atención. A veces puede ser una película o una cita especial, como San Valentín. Siempre intentamos caracterizar nuestras fiestas de alguna manera y sé que que a Copera volveremos pronto con todas las ideas que ya estamos diseñando y que le van a encantar a todo el mundo que le guste Vulturi.

- Para ir terminando: ¿qué podemos esperar de Vulturi esta temporada?

- La nueva fecha en Copera, alguna cosa que estamos preparando en Sevilla, nuestras noches habituales en Plantabaja... No puedo decir mucho, así que iremos soltando pistas.