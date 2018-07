Una aventura en Japón

La ficha 'JAMES BOND: FELIX LEITER' Jamen Robinson, Aaron Campbell.Panini. 160 pág. 16,95 euros.

El siempre estupendo guionista británico James Robinson (Starman, La edad de oro, Batman: Legends Of The Dark Knight) y el dibujante Aaron Campbell (The Green Hornet, The Shadow, Green Hornet: Year One) colaboran para ofrecernos las aventuras en solitario del ex-agente de la CIA Felix Leiter, compañero de correrías de James Bond desde su lejana presentación en el libro Casino Royale. Leiter viaja hasta Japón en busca de una espía rusa a la que conoció en otro tiempo, y una vez allí acabará ayudando a los servicios de inteligencia japoneses en la investigación de uno de los peores atentados que se recuerdan en el país nipón. La misión dará un giro a peor después de que descubra la trama real que se está tejiendo en Tokio y más allá. James Bond: Felix Leiter recopila los seis números de la miniserie homónima (2017) y es el cuarto título de la colección de historietas relacionadas con el universo creado por Ian Fleming y publicado por la editorial de origen italiana Panini (tras James Bond: Black Box, James Bond: Eidolon y James Bond: Vargr).