King Khan y BBQ abren el ciclo Serpiente Negra a ritmo de garage rock y doo-woop

El ciclo Serpiente Negra, organizado por Toni Anguiano, será inaugurado este 2019 por todo lo alto: un concierto de King Khan y BBQ. El cantante canadiense Arish Ahmad Khan, más conocido como King Khan, y Mark Sultan -el verdadero nombre tras BBQ-unirán fuerzas el domingo a partir de las 22:00 para dar un directo inolvidable lleno de rock and roll y mucho humor.

Dos años después de su última visita a Granada, los músicos vuelven para demostrar que el sonido garage de los 60, The Sonics, The Standells, The Wailers, la psicodelia, el bubblegum punk de los Ramones, el doo-wop, el rock and roll, el R&B, el surf rock y el soul de Motown o Stax siguen vivos. "Todo cabe en el mundo de estos dos genios", afirma Anguiano.

Sus máximas influencias son "The Falcons con Eddie Floyd, Wilson Pickett, y un montón de artistas desconocidos del rythm’n’blues de los 50", aseguró Sultan en una entrevista de 2015 en ABC. "Creo que sí hemos hecho cierta contribución a la música, haciendo nuestra parte desde lo más profundo de nuestra alma, con honestidad, sin ninguna agenda comercial o de marketing. Al hacer música de esta manera, hemos encontrado nuestro verdadero amor, nuestro camino a la iluminación", reconoció King Khan en esta misma entrevista firmada por Ignacio Serrano.

Los interesados pueden adquirir su entradas en Subterránea Cómics Discos, Bora Bora, Marcapasos, Blus y en plataformas digitales como wegow.com.