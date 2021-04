"No hay canciones como antes", lamentan Lori Meyers en el inicio de Punk, la canción con la que rompen tres años sin material inédito y que funciona como reflexión irónica, política y musical acerca de esa "frase hecha" de que "cualquier tiempo pasado fue mejor". "En realidad hay cantantes que llevan viviendo de su imagen desde el año 51", valora Antonio López Noni, el vocalista de este ya veterano grupo granadino que integra junto a Alejandro Méndez (guitarra) y Alfredo Núñez (batería). Puestos a buscar algo "punk", coinciden los tres en que ahora mismo "la actualidad política lo es más que la músical". "Ha habido épocas en las que el Congreso parecía un combate de boxeo", lamentan.

Le ponen solo otro "pero" a estos tiempos. "Hay mucha red social, mucha imagen, mucha pose y mucho filtro, y eso lo que hace es quitar naturalidad", analizan, algo a lo que se oponen. Recuerdan, no obstante, que en cada generación se ha dicho eso de que "lo de ahora no vale nada", un pensamiento un tanto manido que atribuyen sobre todo a la nostalgia, "que es tan importante a su vez en esta canción". "Pero nosotros pensamos que cada tiempo que nos toca vivir es el adecuado y que hay que seguir siempre hacia delante", sentencia el trío, que pretende seguir esa máxima en su octavo de disco de estudio de la banda, el cual anticipan con este Punk.

Si en el previo En la espiral (2017) probaron a incorporar a sus melodías la música progresiva, este relevo jugará "a romper la estética de sus álbumes más limpios con un sonido sucio, más actualizado". "Nosotros no vivimos solo del revival. Queremos avanzar y que nuestro trabajo sea referente de la actualidad musical", afirman con rotundidad esta banda señera del "indie" patrio que se forjó una personalidad propia abundando desde sus primeros trabajos en las melodías sesenteras.

Para oxigenar sus estructuras y sacarlos de la zona de confort ha sido fundamental la contribución como productor y arreglista de James Bagshaw, miembro de Temples, con el que entablaron relación a raíz del trabajo que hizo este en el último álbum de la malagueña Anni B. Sweet, prácticamente el cuarto miembro de Lori Meyers. "Estando en casa escuchó algunas de las mezclas que teníamos en esa época. Me dijo que, aunque no quería ser productor, podríamos trabajar juntos", rememora "Noni", tras confesar que inicialmente manejaron otro nombre para estas labores, pero que no pudieron contactar.

La publicación de su octavo álbum de estudio, prevista para después del verano, llegará tres años después del recopilatorio 20 años, 21 canciones (2018) y uno del directo grabado en el Wizink Center de Madrid con motivo precisamente de esa última gira de aniversario. La idea inicial era haberlo lanzado en 2020, pero en su camino se cruzaron la pandemia y otro inconveniente que dificultó aún más todo el proceso: justo antes del confinamiento tuvieron que abandonar la casa-estudio en la que vivía "Noni" y en la que habían dado los primeros pasos de este disco en el que han depositado muchas esperanzas.

"Queremos pensar que nuestro mejor trabajo es el que viene, no que ya hicimos lo mejor. Queremos creer que tenemos todavía cosas que aportar y, para eso, hay que evolucionar. Es la fórmula para seguir ilusionándonos", señalan. Antes de ello, volverán a los escenarios que tan abandonados tenían con algunos "conciertos covid" este verano, esto es, con restricciones de aforo y la gente sentada. "Artísticamente va a ser complicado no poder saltar y estar contenido, pero nos vendrá bien salir un poco de casa, hacer lo que más nos gusta y, sobre todo, irnos con nuestros técnicos, que es la gente que lo ha pasado peor en esta crisis", apostillan.