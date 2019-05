“Nos esforzamos en mimar al público”

Azis Samsaoui, músico y gestor musical, es el director del Festival de Música Antigua de Granada, que por cuarto año consecutivo convierte en mayo a Granada en la referencia nacional de la Música Antigua. Es un festival elegante y muy apreciado por el público. Samsaoui y su equipo cuidan la elección de cada grupo, cada repertorio y especialmente la unión de cada concierto y el lugar en el que se celebra.

Este año estrena además el Festikids, una original manera de acercar a los centros educativos al Festival, que de la mano de la Universidad y su excelente programa educativo dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de Educación han permitido a más de 600 escolares participar en dos conciertos con instrumentos de época en torno a las figuras de Magallanes-Elcano y la temática de la primera vuelta al mundo.

Otra de las novedades es la transformación de una residencia de mayores en sede del Festival por una tarde. Además, Cogollos Vega, Illora y Pampaneira también acogen conciertos.

El Festival de Música Antigua de Granada (festivalmag.es) se prolongará hasta el 1 de junio, proporcionando la oportunidad de disfrutar de la música antigua, con los mejores grupos del momento y en lugares sin igual.

“Al emprender esta aventura, no podíamos creer el exitazo de público y las buenas críticas que nos llegaron desde el primer momento”, indica el director del evento. “Convivimos con el aprecio del público, y por eso nos esforzamos en mimarlo, pero sabemos que contamos con una respuesta tremenda a nuestras convocatorias”. Sobre la demanda del público –que llega a superar la oferta de entradas– señala que “cuando las cosas suceden es por algo. Éste es un Festival muy joven y con los pies en el suelo, todavía bajo la mirada atenta de las instituciones y patrocinadores, pero al contar con tanta demanda, estamos obligados a buscar soluciones, lugares más amplios”. También reconoce que “muchas veces no son lugares fáciles porque son espacios muy protegidos y restrictivos para los que disponer de ellos es un proceso lento, pero lo hemos iniciado y contamos con lo más importante, el público fiel y numeroso. Pero necesitamos, ciertamente la confianza de las administraciones”.

Respecto a la gestión del Festival, Azis Samsaoui se muestra satisfecho con haber aportado una perspectiva propia. Aunque lenta, la progresión en las ayudas y facilidades con las que cuentan, se va consolidando al alza. “Es verdad que nos gustaría crecer más rápidamente, pero es un proceso lento, notamos que cada vez es más atractivo colaborar en el Festival y se nos tiene en cuenta en nuestras peticiones de crecer”. Sobre el futuro, asegura que “queremos profundizar en la idea de abrir el Festival a más edades y más localidades”.

Sobre los aspectos que más destacan de esta cita, asegura que “el Festival es como una familia con muchos hijos, así que no puedes darle ni quitarle protagonismo a ninguno”. Sí destaca que el Festival, como en las ediciones anteriores, produce un espectáculo propio.“Este año es en torno a la figura de Magallanes y Elcano y la primera vuela al mundo, de la que se cumplen 500 años”. Por eso el concierto de clausura el próximo sábado 1 de junio será muy especial y original. “En el Festival tenemos de todo: la efeméride de la expulsión de los moriscos de La Alpujarra; Fahmi Alqhai que es seguramente el mejor violagambista del mundo; grupos de oriente medio, europeos, norteafricanos, españoles, chinos... de todo”.

Un valor añadido del Festival es lo cercana que tiene a la Universidad de Granada, tanto en la creación del Festikids como en el Patrimonio que pone a disposición del evento. “Sólo el hecho de que las tres conferencias se van a desarrollar en La Madraza es un ejemplo de la maravilla que es tener cerca a una institución tan prestigiosa como la UGR”.

“La verdad es que desde el inicio hemos tenido muchísimo público, pero es que no es un público cualquiera. Es un público interesado y de todas las clases”. “En el concierto de Sara Marina y Emilio Villalba, en un momento, Emilio se dirigió al público para preguntar quien había leído un libro que recogía ciertos temas que se iban a interpretar, y la mayoría lo conocía. Tras el concierto me confesaron que eso no pasa en ningún sitio”. También asegura que “nos llegan espectadores que dicen que han organizado sus vacaciones y estancias en Granada para no perderse el Festival. Esto nos hace estar muy satisfechos y motivados y no bajar la calidad ni la dedicación que tenemos para mimar a nuestro público”.