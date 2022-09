La compañía granadina Date.Danza participa en el proyecto Audaces, para acercar el teatro a los escolares

La compañía teatral Date.Danza es una de las cuatro compañías andaluzas, junto Truca Circus, La Rous, y Titiritrán Teatro, que han sido seleccionadas para participar en la segunda edición del circuito estatal de artes escénicas para audiencias escolares Audaces, una iniciativa promovida por el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) y las asociaciones Te Veo y ASSITEJ (Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud) y financiada por la Unión Europea-Next Generation EU.

DATE. Danza participa en este proyecto con su espectáculo Natanam, palabra que significa danza en sánscrito. En el montaje, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 5 años, dos personajes bailan en una sala de juegos cuyo suelo cubre la arena sobre la que realizan con sal esos dibujos geométricos originales del sur de la India, que se trazan en las entradas de las casas y se borran en poco tiempo. Mientras, cantan y hablan sobre el lugar al que van las cosas cuando desaparecen. “Tenemos que aprender a borrar, a apartar las piedras del camino para empezar a limpiar y tener ese camino despejado para poder seguir adelante”, resume el director y coreógrafo Omar Meza.

La compañía sevillana Truca Circus pondrá en escena SOPLA! En coproducción con Cía Infoncundibles y LaNördika y dirigido a niños y niñas de entre 9 y 12 años, el espectáculo coral de circo, humor y música en directo y de ritmo trepidante es una celebración que deja atrás los miedos y las limitaciones. ‘Sopla!’ reúne en el escenario diábolos bailarines, un bosque de cuerdas, un duelo de bicicletas, un helicóptero con pies y manos… Un despliegue de recursos escénicos y técnicas circenses, con una estética que evoca el mundo del cómic y una atmósfera absolutamente festiva.

Por su parte, el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011 La Rous presentará La casa del abuelo. El espectáculo de teatro de objetos de la compañía granadina, pensado para todos los públicos a partir de los cinco años, tiene como protagonista al abuelo, que vive en su rutina: se lava a la misma hora, desayuna a la misma hora, pasea a la misma hora. Un día, sus piernas deciden dejar de caminar, y poco a poco se va apagando. Cuando el abuelo se marcha para siempre, los que quedan construyen una casa muy cerca de él para que no se sienta solo. Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recordando con cariño, “a través de la magia de un escritorio”, lo que fue su vida…

Por último, la compañía granadina Titiritrán Teatro participará con ‘Rosa Caramelo’, que conciencia, divulga y comunica a través del teatro de objetos un cambio de valores que desmonta estereotipos y roles de género muy arraigados en esta sociedad. Basado en el cuento de Adela Turín, el espectáculo es un canto a la libertad de la mano de su protagonista, la elefanta Margarita, la única de su manada que no es de color rosa. Pronto descubrirá que las de su sexo tienen prohibido hacer cosas reservadas a los machos y, al no aceptar esta tradición, mostrará a sus compañeras que la igualdad no es una utopía.

Audaces ha programado un total de 140 funciones durante este curso escolar que se extenderán del 6 de octubre al 26 de mayo de 2023 y tendrán como escenario 15 salas y teatros repartidos en 14 ciudades y municipios de ocho comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia y País Vasco.

Tras un curso de funcionamiento y después de haber fomentado la circulación de 10 compañías profesionales en seis espacios escénicos de todo el país, con 56 funciones y 65 actividades complementarias, el circuito afronta su segunda edición con un cartel que vuelve a dar cabida a diversidad de lenguajes, disciplinas y formatos, desde el circo hasta la danza, pasando por los montajes dramatúrgicos o el teatro de objetos.