Los granadinos Sarajevo'84 actúan este fin de semana en LaCaleta Rock de Salobreña

La Caleta organiza el próximo sábado 16 de diciembre la primera edición de su festival de rock, que cuenta con Sarajevo'84 y D'Baldometos como principales atractivos. Se trata del festival LaCaleta Rock, un festival que se celebraen el Polideportivo Municipal de La Caleta, en Salobreña, a partir de las 15h y con entrada gratuita, estarán acompañados por Smoke Riders y Ouyeah, con paella y tapas como complemento perfecto.

Después de Are you lonely? un tema con reminiscencias post-punk, Sarajevo'84 vuelve al rock más crudo y contundente con una nueva canción llamada The Cliff, que a más de uno les podrá recordar a los suecos The Hives.

La canción habla sobre la experiencia de la depresión, y la lucha interna de las personas, que alguna vez a lo largo de su vida han podido experimentar, quedando atrapados en su propia oscuridad. Además, se aborda la idea sobre la frustración por no poder expresar lo que uno siente, así como la falta de acción por parte de los demás.

Durante la canción se menciona en varias ocasiones la expresión "Todos los caminos conducen a Roma", y es que para aquellos que sufren esta situación, puede que todo se reduzca a que todos los caminos llevan hacia el acantilado, lugar que representa estar al borde del abismo, en un momento oscuro y peligroso.

La producción y la grabación ha corrido a cargo de David Sutil (Grupo de Expertos Sol y Nieve, Anni B Sweet) en 'La Madre Estudios' (Deifontes, Granada), mientras que para la mezcla y el máster, la banda repite con Carlos Hernández Nombela (Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia).

Su vídeo ha corrido a cargo de la granadina Patricia Cordovilla, siendo el puente colgante de Jolúcar (Torrenueva, Granada) y los acantilados de la zona, los ejes principales tanto de la trama desarrollada en el videoclip, como de la portada del single que la artista navarra Rosa Olagüe ha creado para la ocasión.

The Cliff es el segundo de una serie de singles que irán saliendo a lo largo del 2024.

Tras su paso por Madrid, Sevilla, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto, cerrarán el año con 2 conciertos:

Sábado 16 de diciembre Festival en SalobreñaSábado 23 de diciembre en Rocknrolla (Granada)