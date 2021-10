“Me es más fácil conectar con Spawn que con Superman”

Un e-mail te puede cambiar la vida. Puede ser el de un príncipe nigeriano que te quiere dejar su fortuna, o el de un famoso artista del comic estadounidense que quiere que formes parte de su nuevo proyecto.Este último fue el caso de Javier Fernández, que recibió un día un correo electrónico de Todd Mcfarlane, preguntándole sí quería unirse al nuevo proyecto que quería poner en marcha de Spawn, el antihéroe que él mismo había creado y gozado de gran popularidad desde su lanzamiento en 1992. "Era muy escueto –rememora el catalán, afincado en Granada desde hace años– tanto que pensé que no era verdad y contesté por probar, pero no tenía confianza”, de aquél intercambio de correos (más una videollamada y varios mensajes de Instagram) dio como resultado King Spawn, una de las nuevas sagas que McFarlane ha ideado para su propio multiverso.

En aquella época, Fernández tenía un contrato en vigor con DC, aunque su “inquietud artística” le estaba llevando a buscar nuevas aventuras, de hecho ya había escuchado rumores sobre lo nuevo de Spawn, pero la inseguridad que dan los correos electrónicos frente al negro sobre blanco del contrato oficial, le hicieron dudar. Pero finalmente dio el “sí, quiero” y el resto, es historia.

El primer número del cómic fue un éxito llegando a vender casi medio millón de copias, unas cifras que, según cuenta el dibujante, superaron ampliamente las previsiones y que convirtieron al antihéroe “en uno de los más vendidos del siglo XXI".

La clave del éxito no pilla desprevenido a Fernández, pues asegura que es “más fácil” que el lector se identifique con este tipo de personajes (que bordean siempre la línea entre el bien y el mal), que con otros más clásicos como Superman, que es “es constantemente bueno” y lo convierte en algo “casi celestial”. “Creo que me es más fácil conectar con estos personajes –explica el dibujante–, el hecho de que tengan una parte más negativa los acerca más a nosotros que otros que sean siempre buenos”.

Fernández habla con cierta autoridad, pues ha dibujado para las dos grandes majors del comic yanki como son Marvel (Captain America: First Vengeance) y DC (Batman Eterno) y ahora da el salto a una independiente, Image Comics, propiedad también de McFarlene, una situación que “agiliza bastante el trabajo”, al no contar con el elevado organigrama de las otras compañías.

Con toda esa experiencia a sus espaldas, el dibujante llega este fin de semana al Ficzone de Fermasa para tomar contacto con sus fans. Este tipo de eventos son, en palabras de Javier Fernández, “muy positivos” y asegura que “han crecido mucho en los últimos años”, algo en lo que sin duda juega un papel clave la llegada de los hombres (y mujeres) con capa a la gran pantalla, algo que permite “atraer a más gente nueva al medio”, algo que “siempre es bienvenido”, asegura el dibujante.

De hecho, Spawn ya trabaja en su propio proyecto cinematográfico (que sería el segundo, pues el primero fue en 1997), que tendrá a McFarlane sentado en la silla de dirección, pero no contará con Fernández, como es lógico.

Mientras tanto, el catalán seguirá trabajando en King Spawn, que ya lleva cuatro números publicados, y lo hará con su habitual método de trabajo, más vinculado al lápiz y al papel que a la pantalla, como él mismo explica: “Intento mantenerme en el papel y en lo tradicional, el digital es una ayuda de la hostia, pero si las fechas lo permiten, intento ponerme 100% tradicional”, reconoce el artista, que asegura que, para él, este método tiene un cierto “componente romántico”, ya que es capaz de recordar, viendo la página “el momento en el que estaba cuando la dibujé, son pequeñas cápsulas en el tiempo”, afirma para concluir poco después que “para mí es muy importante tener algo acabado y que no sea un archivo jpg”.

Eso sí, las nuevas tecnologías permiten abrir las fronteras y no cerrarse únicamente al mercado nacional. De hecho el propio Fernández es un buen ejemplo, pues se encuentra dibujando Spawn desde la comodidad de la ciudad de la Alhambra. Aunque, como él mismo reconoce, no tiene muchas más opciones, pues “en España no hay industria suficiente para vivir”, afirma categóricamente.

El catalán, que también ha trabajado más allá de los Pirineos, asegura que “lo que te pagan allí [en referencia a Estados Unidos] no tiene nada que ver con lo que te pagan en España”, aunque puntualiza a renglón seguido que sí que existen algunas “honrosas excepciones” a esta situación, las cuales pueden permitirse vivir de producir solo en España, aunque no sea la norma imperante.

Pese a todo, conserva algo de esperanza y afirma que el crecimiento de eventos del comic como Ficzone y la popularización del cine de superhéroes –asegura que muchos de sus amigos han empezado a leer los cómics que han visto en el cine para después pasarse a otros títulos que nada tienen que ver con el mundo superheroico– puede suponer el principio de una nueva era para la industria nacional, mientras tanto se conforma con que, gracias a eventos como el de Fermasa de este fin de semana, dejen de hacerle la pregunta de “si se puede vivir de esto”, concluye entre risas el dibujante de King Spawn.