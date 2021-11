La voz más laureada

La velada del pasado jueves que nos ofreció el Festival de Jazz de Granada, es realmente emotiva, primero por el repertorio e interpretación que ofreció Cecile McLorin, y segundo, porque con un solo mes de gestión por las dudas en torno al Festival, sabemos que ha sido todo un “milagro” confeccionar un cartel con tanto nivel como el que estamos disfrutando, ese aspecto hace realmente más especial la noche del jueves, en la que el Festival volvió a ser cuna de refinamiento, sofisticación y cercanía con el público granadino.

***** Festival Internacional de Jazz de Granada. Cécile McLorin Salvant, voz. Glenn Zaleski, piano.Keita Ogawa, percusión. Alexa Tarantino, flauta travesera. Marvin Sewell, guitarra. Yasushi Nakamura, contrabajo. Lugar y fecha: Teatro Isabel la Católica, jueves 11 de noviembre.

El concierto que ofreció Cecile McLorin lo conformaron una docena de canciones, incluyendo las dos propinas. En ellas, se pudo disfrutar de su voz y de cada uno de los instrumentos con los que a dúo, fue compartiendo momentos o temas a lo largo de la velada. Delicadísimo el piano de Zaleski, exuberante la flauta de Alexa, camaleónicas las guitarras de Marvin, expresiva la percusión de Keita y soberbio el contrabajo de Yasushi, que brillo el un blues donde Cecile McLorin ofreció sus interpretaciones llenas de emoción, contención y profundidad.

No faltaron sus grandes temas como Until, Obligation, Pirate Jehhy, Iwant to knowo Optimistic, a través de los cuales su interpretación de los mismos, muy personal iba dando paso a momentos solísticos de manera natural y con toda la clase que atesora esta cantante. Fueron contantes las irrupciones en aplausos del público tras distintos solos de cada uno de los intérpretes y por su puesto de ella. No obstante, en una entrevista suya comentaba su interés absoluto por “viajar al centro de la canción”, y así lo demuestra en cada tema que escoge.

Cecile McLorin, seguramente la artista de Jazz más laureada de la actualidad, se metió finalmente al público en el bolsillo con los dos temas que conformaron los aclamados bises, Flor de lis y Alfonsina y el mar, con una perfecta dicción de nuestra lengua que gustó, pero que nos dejó con ganas de que hubiera seguido con otros temas hermanos...todo un regalo. Gracias Festival de Jazz, tan internacional.