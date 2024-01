La narrativa del arte se extiende a través de la tecnología en la última obra de Zaida Vázquez

El Espacio Cultura Cámara acoge hasta el 29 de febrero, No mires, observa, una exposición de la artista gaditana Zaida Vázquez que fusiona la fotografía y la realidad aumentada. A través de veintitrés fotografías en blanco y negro, la mayor parte de ellas autorretratos, Vázquez expresa, a modo de terapia, su realidad interior; sin embargo, y contempladas a través de una aplicación de realidad aumentada, las obras ofrecen una realidad diferente plagada de color y movimiento.

Así, en la exposición de la artista invita al visitante a explorar la obra en busca de colibrís, mariposas o planetas que abandonan las dos dimensiones e incluso a encontrar lo que se esconde tras los primeros planos de la fotografía.“Cuando descubrí la realidad aumentada no sólo me di cuenta de que mi formación artística me permitía sacarle partido, sino que me daba la oportunidad de ofrecer una nueva narrativa más allá de lo que expresaban mis fotografías”, apunta la artista.

Zaida Vázquez está trabajando en nuevos proyectos, “en los que sin duda la realidad aumentada seguirá presente”, y en los que seguirá fusionándola con la fotografía, pero también con otras técnicas artísticas como la pintura.

El Espacio Cultural Cámara es un proyecto de Cámara Granada a través del que convierte sus espacios comunes en escenarios para la expresión artística, dando la oportunidad a creadores noveles, consolidados o aficionados a exponer sus creaciones.