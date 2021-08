Noelia Muñoz: "La poesía siempre ha formado parte de la sociedad”

Noelia Muñoz Soto (Granada, 1988), es una periodista, escritora y poeta que ha publicado su primer libro, titulado Los girasoles ya no tienen ganas de verte. Se trata de un poemario que explica una historia de amor y desamor, y que termina con una gran lección de amor propio que intercala con la metáfora de los girasoles guiándose por la luz del sol.

-¿Estudió periodismo por vocación o para acercarse más a la escritura?

-Fue por vocación total. Elegí esta carrera porque me gustaba escribir. No sabía todo del tema ni me imaginaba lo que había detrás, pero era algo en lo que podía escribir cada día. Desde mis prácticas empecé a trabajar en varios medios de comunicación hasta que di el salto a Madrid, donde trabajé en un programa con Patricia Conde y Ángel Martín, y la verdad que del mundo de los medios de comunicación el que más me interesa es la televisión. Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Maracena como jefa de gabinete de prensa, así que combino ambas facetas.

-Empezó Los girasoles ya no tienen ganas de verte en 2020. ¿La pandemia tuvo algo que ver?

-El groso del libro lo empecé durante la pandemia, pero contiene poemas antiguos como del año 2015. La pandemia me inspiró, porque fue el momento que tuve para descansar. Al final trabajar como periodista consume muchas horas, y más si trabajas de reportera en la calle como lo hacía yo, así que tenía poco margen para escribir e inspirarme. Aunque este tiempo ha sido devastador para todos, sí que por fin he tiempo mucho tiempo de margen para centrarme en este proyecto.

-¿Los poemas cuentan una historia o se pueden leer de manera individual?

-Se pueden entender individualmente, porque cada poema es como una microhistoria con principio y final. No es una antología poética, porque tiene un hilo conductor que se forma a través de diferentes capítulos. Cada uno de esos capítulos cuenta una historia. Al principio es de amor, con todo lo bonito que supone enamorarse, pero se va volviendo más gris y empiezan las inseguridades, la desconfianza… En el tercer capítulo llega la ruptura y las tristes emociones de ese momento, pero en el cuarto empieza a ver la luz y aparecen otros factores que no había tenido en cuenta: la familia, los amigos, el amor por si misma… Y creo que el libro acaba de manera muy bonita: cerrando un ciclo, reclamando el amor propio y poniendo los puntos sobre las íes.

-¿Cuáles han sido su proceso a la hora de crear este libro de poemas?

-Cuando empecé a escribir de nuevo en la pandemia y vi la serie de poemas que tenía, me di cuenta de que estaban divididos en ciertas etapas. Me puse a revisar otros textos y vi que estaban contando una historia, con un principio y un final. Así que gran parte de mi trabajo al principio fue recopilar más textos, corregirlos y actualizarlos a mi manera de escribir ahora y ver si realmente tenía sentido la historia que quería contar. La historia cobró sentido y así surgió.

-¿Por qué escogió el nombre Los girasoles ya no tienen ganas de verte?

-La figura del girasol es una metáfora. Esta flor siempre está mirando al sol, que en mi caso era la persona amada, y me di cuenta de que estaba girando alrededor de una persona y seguía su ritmo, no el mío. Así que el título del libro, que también es título de uno de los poemas, es una metáfora de ese momento en el que te das cuenta que ya no vas a estar mirando a esa luz, que vas a agachar la cabeza y buscar tu propio camino.

-¿Cree que escribir en estos tiempos un libro de poemas es una apuesta arriesgada?

-Cuando empecé en esto de pequeña pensé que estaba sola, porque me sentía como el bicho raro que escribía poesía y era demasiado romántica. Con el tiempo me di cuenta que muchísima gente escribe poesía, y en los últimos años se ha popularizado en las redes sociales con la poesía urbana, centrada en mostrar los sentimientos a través de la escritura. Creo que no es un movimiento alejado de la sociedad, sino que siempre ha estado pero de diferentes formas: al principio de manera reivindicativa y mostrando la sensibilidad y ahora mostrando los sentimientos de otra manera. Creo que hay mucha gente ligada a la poesía actualmente.

-¿Quién diseñó la ilustración de la portada? ¿Qué mensaje esconde?

-Dentro de la editorial hay una diseñadora granadina llamada Chari Nogales, que ya había conocido en varios proyectos que hicimos juntas relacionadas con el mundo del arte y la poesía y sabía que era muy buena. No tuve ni que explicarle de qué iba el libro, solo el mensaje que quería transmitir. Hay muchos detalles a tener en cuenta: la mirada de la mujer es altiva, pero triste a la vez y dándole la espalda a esos girasoles. Chari me preguntó de qué color quería el pelo de la chica, y escogí azul porque hay muchos versos dentro del libro que hablan del mar. Por otra parte, los girasoles se están rompiendo, pero no se están destrozando sin la presencia del sol. Estos son solo algunos de los secretos que esconde la portada, pero podría contar muchos más.

-¿Qué poetas o escritores le han inspirado a lo largo de su vida?

-Me gusta muchísimo la poesía latinoamericana. Creo que tienen una riqueza léxica increíble. Me fijo mucho en sus figuras, en su ritmo, en su lenguaje. Creo que es muy difícil que los autores españoles, sin mucho menos menospreciar a nadie, consigan llegar a ese nivel de complejidad de los escritores latinos porque el estilo es diferente. Como ejemplos que me inspiran te puedo nombrar a Ángeles Mastretta, Jaime Sabines, Mario Benedetti… En cuanto a españoles, me gusta Juan José Millás, aunque sea de narrativa y no de poemas. De cada uno de ellos me gusta llevarme algo.

-¿Tiene algún proyecto para el futuro? ¿Cuándo podremos volver a leerla?

-En el confinamiento hice un libro en el que participan muchos artistas hablando de una temática en particular, concretamente de Los abrazos que no nos dimos. Teníamos que expresar en un relato alguna historia relacionada con este sentimiento, muy acorde a lo que estábamos viviendo en medio de la pandemia. De cara el futuro, me han invitado a la Feria del Libro de Madrid en septiembre, y también estaré firmando libros en Granada.