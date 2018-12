'Rueda de reconocimiento' se prorroga hasta el 13 de enero

El Centro de Cultura Contemporánea de la UGR va a prorrogar la exposición colectiva Rueda de reconocimiento. Huellas del noir en el cómic granadino, que, inicialmente, tenía prevista su clausura hoy viernes 14 de diciembre. La gran respuesta dada por el público, que ha supuesto que la muestra haya tenido más de 15.000 visitantes desde su inauguración el 28 de septiembre, ha motivado la decisión de mantenerla abierta durante la Navidad y hasta el próximo 13 de enero de 2019, exceptuando los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2018 y 1, 2 y 6 de enero de 2019.

La exposición exhibe la obra de dieciséis dibujantes que han trabajado el género o la estética noir en su obra y que, en su conjunto, muestran la relevancia alcanzada por el cómic hecho en Granada al ser autores que, en su trayectoria profesional, han obtenido un destacado reconocimiento nacional e internacional, publicando en editoriales de prestigio tanto españolas como de la bande dessinée francobelga y del mainstream americano -Marvel y DC-.

En palabras de Ricardo Anguita, director de La Madraza y uno de los comisarios de la muestra, “el título de la exposición parte de uno de los escenarios habituales en el noir en su vertiente policial y criminal, planteando un juego de palabras en el que Rueda de reconocimiento implica, en este caso, tanto la identificación de un conjunto de creadores vinculados al cómic hecho en Granada como el reconocimiento por parte de la Universidad al excelente trabajo creativo que, desde hace varias décadas, vienen desarrollando. Una parte importante de estos dibujantes se han formaron en la Facultad de Bellas Artes de la UGR”.

En la exposición, pueden contemplarse originales del Blacksad de Juanjo Guarnido, Premio Eisner a Mejor Artista Completo en 2011 y Mejor Álbum Internacional en 2015, el mayor galardón dentro del mundo del cómic, concedido en la Comic Con de San Diego (EEUU); José Luis Munuera, dibujante de cuatro álbumes de la esencial serie belga Spirou y Fantasioy ; Gabriel Hernández Walta, recientemente reconocido con el Premio Eisner a la Mejor Serie 2017, junto al guionista Tom King por La Visión, personaje del Universo Marvel; Sergio García, profesor de la UGR, colaborador habitual de la revista literaria del The New York Times e ilustrador de El cuerpo del delito junto al escritor Antonio Altarriba; Jorge Jiménez, dibujante en DC de series como Super Sons, Superman Rebirth y Earth2 Society, galardonado la semana pasada con el II Premio Carlos Giménez en Héroes. Comic Con de Madrid; Javi Fernández, dibujante también de series de DC como la mítica Detective Comics; o Natacha Bustos, de quien se exhiben originales de Going Nowhere, publicada en la antología Strange Sport Stories de la línea Vértigo de DC.

Asimismo se exponen páginas dibujadas por Belén Ortega, que, junto al guionista belga Sylvain Runberg, ha adaptado y continuado en el cómic la saga Millenium de Stieg Larsson; Francis Porcel, dibujante de El Folies Bergère, con guiones del belga Zidrou, que obtuvo el Premio Internacional de Manga del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón; Kenny Ruiz, dibujante de Infinity: Outrage, con guion de Víctor Santos; Chema García, autor de Neozombi; Adrián Fernández, dibujante de L’Orphelin de Perdide, con guión de Régis Hautière; Enrique Bonet, creador de la novela gráfica La araña del olvido; Sergio Arredondo, autor de la adaptación de la película de Hitchcock La soga y que forma parte de su tesis doctoral sobre La esquemática en el enriquecimiento del cómic. Finalmente, se muestran originales de dos creadores de larga trayectoria como son Joaquín López Cruces y Rubén Garrido que, en los años ochenta, comenzaron a abrir un camino en el cómic contemporáneo granadino que ha llevado hasta este momento de indudable esplendor.