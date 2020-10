La tristura debutará en el Teatro Alhambra con su aplaudida obra 'Future Lovers'

El Alhambra acogerá el fin de semana uno de los estrenos de la temporada más atractivos y esperados para los amantes del teatro contemporáneo: el de La tristura con su aplaudida obra Future Lovers. La compañía madrileña, residente en los Teatros del Canal de Madrid,se ha ganado a pulso ser reconocida como una de las más reconocidas en el panorama escénico nacional e internacional. Los interesados en ver su último montaje, que no ha parado de verse por toda Europa, podrá hacerlo este viernes y este sábado a las 20:00 en el Teatro Alhambra.

"El montaje es es un intento de abrir los canales de comunicación entre generaciones y aprender a escuchar las nuevas líneas de pensamiento, sin temerlas ni subestimarlas", aclara Violeta Gil, asesora escénica y dramatúrgica del montaje junto con la guionista Itsaso Arana y el dramaturgo Celso Giménez (los tres son los creadores de La tristura). En Future Lovers, la compañía hace un exhaustivo retrato de la juventud actual nacida en el año 2000 y "la simple vulnerabilidad que nos hace humanos". Chicos y chicas que viven una adolescencia que se prolonga hasta el cuarto de siglo.

La obra transcurre en una noche al aire libre, junto a una carretera, en un parque. Sucesión de situaciones íntimas y en grupo. Mucho sentimiento con ráfagas de buen humor. No hay gritos, ninguna estridencia, salvo bailes eufóricos con sus músicas preferidas; abundan los abrazos, algunos besos, pero sobre todo hay palabras, confesiones, una gran ternura abierta, sin otro conflicto que el preguntarse, como lo hace una de las chicas, cantando con hermosa voz: "¿Cuándo me hice tan cobarde? ¿Por qué tan cobarde?", para después, empujarse a la reconstrucción: "No lo eres, tienes fuerza, energía". El mundo da vueltas alrededor, y de pronto alguien lanza la verdad más auténtica: "Si ves futuro en nuestra relación, búscame dentro de unos días o unas semanas".

"De lo que trata la obra, lo que pone ante el espectador este poema escénico, es a un grupo de seres de carne y hueso. Seres que desean, como todos, amar y ser amados. La simple vulnerabilidad que nos hace humanos, independientemente de la edad. Y hablando declinan amar: amar, amarse, amarnos. No hay posibilidad de otra cosa y el miedo que da", señala Antonio Hernández Nieto, crítico del Huffingtonpost.es. La tristura llega al Teatro Alhambra con una propuesta absolutamente actual que ha tenido un gran éxito en toda España y en numerosos países europeos.

Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Alhambra una hora antes de cada espectáculo, si hubiese, en las oficinas de Correos y en la propia web. El espacio escénico ha adaptado sus horarios de apertura y cierre y establecido un protocolo para aquellas espectadores que habiendo comprado su localidad no puedan desplazarse al teatro como consecuencia de la nueva normativa decretada por la Junta ante el estado actual de la pandemia. Desde el espacio escénico aconsejan acudir a la web para conocer las actualizaciones de horarios y otros datos de interés dada la situación actual generada por la pandemia.