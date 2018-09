Diego Martínez y los quince

La victoria del domingo solo demostró una cosa: que el Granada está, a día de hoy, mucho mejor que el Osasuna. Y poco más. Por no decir nada más. Se palpa un equipo sólido, tanto en defensa como en ataque, con desacierto en la suerte definitiva del gol, pero lo suficientemente empacado como para minimizar al que es uno de sus grandes rivales, el conjunto de un Jagoba Arrasate que bien pudo ser el inquilino del banquillo rojiblanco esta temporada por delante del propio Diego Martínez. Un Diego que se vio sobre el césped, como si él jugara, no solo por cómo se desarrolló el equipo, si no por cómo mimó a sus jugadores, y les dio en cada momento lo que requería el partido: San Emeterio cuando tocaba, Pozo cuando se requería, y el 'Bicho' cuando hubo que cerrar los puntos.

Tiene este Granada sello de autor. Es identificable después de tres partidos, y eso no deja de ser un muy buen síntoma. Sin embargo, el reto del gallego será mantener este ritmo y esta intensidad cuando el fútbol le empiece a quitar sus mejores piezas. El entrenador tiene un once definido y tres o cuatro cambios perfectamente identificables. Se podría afirmar que este Granada son once mas cuatro. Quince futbolistas con los que funcionar y variar sin que el nivel se vea mermado. Pocos para una Liga con 42 jornadas. Una plantilla corta, como se afanan en repetir el técnico y algunos jugadores.

Sería una pena muy grande que este Granada de ideas claras, humildad y colectivo se pueda perder porque desde arriba no se ha completado una plantilla con dos o tres jugadores más de garantías. El mercado se cerró el pasado viernes con el boleto a Australia para Raúl Baena y sin ninguna incorporación. Acostumbrados a años hasta con cuatro fichajes al borde de la madrugada, el granadinismo se quedó helado. Son 22 y efectivos apenas 15. Diego lidiará con ellos, con las lesiones y las sanciones como buenamente pueda. Sabrá que ese 'debe' se lo tendrán que apuntar al señor de Shanghai.