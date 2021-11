La emisión en abierto de Dolores Vázquez: La verdad sobre el caso Wanninkhof de HBO Max en Telecinco reveló el interés por un asunto que además no se cerrará del todo hasta que no se restituya el nombre de la condenada por una grave cadena de errores y malas apreciaciones. Es un evidente borrón en el expediente de la Guardia Civil que deja un aire de sospecha de cómo se resolvían ciertos atolladeros en otro tiempo. Para los espectadores más jóvenes conocer el caso Wanninkhof ha sido más el relato de una novela que la crónica de unos hechos reales que sucedieron hace no tanto.

El segundo capítulo, lo más visto el pasado domingo y repetido anoche en Cuatro, se centra en el testimonio de la acusada en falso. La producción de Unicorn Content, con la decisiva mediación de Toñi Moreno, escenificó la entrevista en un lugar 'olvidado', una nave desnuda donde en una de las paredes se proyectaban momentos televisivos del caso. De nuevo Dolores Vázquez saca toda esa inmensa serenidad que guarda para lamentar las mentiras acumuladas. Pensemos en corazones de temperamento, el suyo y el mío, por ejemplo, en esas circunstancias y qué estaríamos aún diciendo al cabo de los años.

Era necesaria la recuperación de la figura de esta ultrajada mujer con una producción documental que no incide en exceso en el amarillismo y relata con periodismo, criminología y un tanto de sociología para retratarnos a través de esta historia con moraleja sobre el chismorreo, los prejuicios y los perjuicios. La acusación colectiva contra Dolores Vázquez tuvo mucho de sugestión desde los medios, azuzada por una figura que se sigue oscureciendo con los años como Alicia Hornos. Unicorn Content ha creado un contenido bajo demanda realmente atractivo y un suplemento para la emisión en abierto con calidad y análisis, a cargo de Alfonso Egea, Daniel Montero y Toñi. Ya vemos que Dolores Vázquez y todo su entorno van a seguir dando más noches. Esperemos que sin manoseo morboso.