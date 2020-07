Préparate para crecer

Prepárate para crecer es el sugerente slogan con el que se presenta una interesantísima iniciativa, el Entono PreMercado, promovida por Bolsas y Mercados Españoles, BME, gestor de los mercados españoles, oficiales y alternativos, de renta fija y variable. El objetivo operativo es que las pymes en expansión -tanto startups como las que disponen de una trayectoria más amplia (segmento growth)- conozcan el funcionamiento de los mercados de capitales y empiecen a actuar como si estuvieran efectivamente incorporadas. El objetivo estratégico es que las compañías mediante este proceso se desarrollen y consigan tamaño.

Las empresas que se añaden al programa -17 empresas, por ahora- acceden a un programa de formación financiera general pero también específica sobre los mercados. Y la idea es que estos conocimientos no se queden en el terreno teórico sino que se lleven a la práctica. Con el asesoramiento directo de profesionales se les incita a cumplir con el plus de rigor, seriedad y profesionalidad que exige cotizar en los mercados, como acometer los cambios y adaptaciones necesarias en la estructura de capital y gobierno corporativo o cumplir con las mayores exigencias de información y transparencia. Un camino que presenta en sí mismo cuantiosos beneficios, con independencia de que finalmente las compañías se decidan o no a dar el salto.

Y no queda todo sólo ahí. De forma añadida a esta tarea que prepara a las empresas para contar con esta alternativa de financiación en los mercados, el Entorno PreMercado proporciona un lugar de encuentro con potenciales inversores que pueden interesarse en ellas, teniendo un acceso exclusivo a la información de las mismas. En definitiva, las compañías adquieren visibilidad -nacional e internacional- y presencia en los medios de comunicación y en el entorno financiero, lo que favorece su acceso a la inversión y a la financiación.

La otra pata fundamental de esta iniciativa son los Partners: asociaciones, fundaciones, escuelas de negocio, sociedades gestoras de entidades de capital riesgo, plataformas de financiación participativas y otras entidades interesadas en colaborar. Hasta el momento son 15, como la asociación de business angels, Big Ban Angels, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, el despacho Garrigues o, desde Andalucía, la Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur. Empresas y startups, inversores, profesionales de los mercados financieros y partners forman así un ecosistema que permite que surjan oportunidades y se desarrollen sinergias entre todos.

Desde el Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF, Delegación de Andalucía, también les mostramos nuestro total apoyo. El contacto con inversores y la posibilidad de salir a los mercados a obtener recursos para financiar proyectos de expansión son dos magníficas vías para que las empresas se desarrollen y ganen tamaño, algo tan necesario en una tierra de micropymes como la nuestra. También, la mejora en la profesionalidad y en la formación financiera de los directivos que proporciona esta iniciativa paliaría otros dos de nuestros males endémicos. Aún no hay ninguna empresa andaluza incorporada: ¡ánimo!