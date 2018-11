Responsabilidad de psicólogo

La gente qué prefiere ¿a un Rafa Nadal declarando la importancia de la Psicología en el rendimiento deportivo o a un psicólogo que comparte sus experiencias con el equipo en el que trabaja? Cada día me doy más cuenta de que para crear un poso tenemos que quedarnos con la segunda opción ¿Qué va a haber mejor para viralizar nuestra figura que un Pau Gasol hablando (positivamente) de ella? Está claro que nada, pero me pongo en la situación de, por ejemplo, el presidente de un club y dudo que el mero hecho de que deportistas famosos estén compartiendo sus experiencias (Iniesta, Kevin Love, Morata, Bojan, DeRozan…) con este tipo de trabajo sea determinante para aceptar una propuesta de este estilo. Poco sentimiento de identificación ¿A dónde quiero llegar? 'ojos que no ven, corazón que no siente'. Comprobar que profesionales de tu gremio (otros clubes, deportistas, entrenadores…) están apostando por ello y no solo eso, sino que también funciona, es el mejor antídoto contra ese 'miedo' que se percibe cuando queremos llegar a este público. Para esto, la 'Psicología a pie de calle' me parece la mejor opción y dejo dos ejemplos de estos últimos días, solo para reafirmar lo que quiero transmitir con esta columna. Luis González (@Luis_MaxRend) comenzó esta temporada su trabajo con el Real Canoe de baloncesto en LEB Oro. La Opinión de Málaga acercó hace unos días la labor que impartirá Alba López (@AlbaALopezPerez) en la cantera del Unicaja de la Liga ACB. Llevar la Psicología a las personas está en manos de los psicólogos, todo lo demás son regalos. No dejemos a la inercia el compartir nuestro trabajo diaria, semanal o mensualmente, porque ya no sólo puede significar más puestos de trabajo en un futuro sino que serán piedras colocadas encima de la palabra 'novedoso' cada vez que se hable de nuestra figura. Uno de los mejores casos, el equipo psicológico Train Your Mind (@TYMpsicologia). Sólo hace falta echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta que enseñar lo que hacemos también forma parte de nuestros objetivos. Me encantaría saber cuántos profesionales están trabajando en la sombra con clubes y deportistas y nunca se han ni siquiera planteado hablar de ello. Ojalá compartir nunca se negocie.