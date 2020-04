Los dos tan felices

Una canción optimista en días que no invitan al optimismo. Por eso: 'So happy togheter' ('Tan felices juntos'), que grabaron en 1967 The Turtles, un grupo que debe su fama exclusivamente a este tema reproducido en un sinfín de películas tan pronto como el argumento se adentra en momentos de felicidad para una pareja recién constituida en la gran pantalla.

Y es que, en el fondo, su letra es eso, una correlación de promesas de amor eterno entre una pareja de juventud eterna que se promete amor eterno, eterna temática entre enamorados. No es el momento de rastrear en qué quedaron aquellas promesas juramentadas hace 53 años, que traslucen en una letra parodia de un diálogo entre enamorados: "Imagine you and me. I do" ("Imagina tú y yo. Lo hago"), y al hacerlo, al imaginar le sigue una catarata de sueños. "Pienso en ti día y noche. / Pensar en la chica que quieres / abrazarla con fuerza, / tan felices juntos". Y más: "Tú dices que me perteneces / y me tranquilizas" por lo que "imagina cómo podría ser el mundo / tan agradable, / tan felices juntos". Al estribillo de promesas ("No puedo verme amando a alguien que no seas tú / para toda mi vida. / Cariño, cuando estás conmigo los cielos serán siempre azules / para toda mi vida"), le sigue un intercambio: "You and me / and me and you" ("Tú y yo / y yo y tú"), "no importa cómo hubiesen tirado los dados / la única para mí eres tú / y tú para mí, / tan felices juntos".

'So happy togheter' merece, por contenidos y forma, el primer premio a perpetuidad en el Festival de la Canción Optimista, si es que algún día se celebra, y está en el pináculo de las promesas entre enamorados. Tanto que si se teclea en 'google' el título de esta canción de Turtles ('Tortugas'), entre las primeras entradas aparece una empresa del mismo nombre que operando bajo el sofisticado paraguas del 'wedding planners' se dedica a "hacer realidad la boda perfecta para cada pareja", unos trabajos que en su página web cataloga "únicos y personalizados", pues no hace dos bodas iguales ya que "cada pareja merece que su día hable de ellos y que sientan que ese días es solo suyo". Y más en serio: un montaje musical y teatral, con el título de 'So happy togheter' y un argumento a medias entre ficción y realidad, trataba de tender puentes entre las juventudes de Israel y Palestina. Sin mucho éxito, según la temperatura que todavía mantiene el conflicto en Oriente Medio....

En España, las versiones traducidas de los inevitables Mustang y nuestros irrepetibles Ángeles -además de otra de Los Stop- sonaron más incluso que la original en el verano de 1967 de su lanzamiento. Con una variante de matiz en el título, 'Los dos tan felices', la letra mantiene el espíritu de la interpretada por The Turtles: "¡Qué hermoso debe ser vivir / una pasión / los dos tan felices!", más invocaciones a la eternidad del amor, "tenerte junto a mí, / soñar y recordar, / los dos tan felices", en todos los casos proclamándose "siempre juntos" en un amor que "es amor de juventud", en el que "todo, Baby, / para los dos ha de ser / un cielo azul". Tratándose de una canción coral, en la que -tanto en la original como en las versiones- la voz principal va siempre acompañada por un coro de fondo, la recreación de nuestros Poncho, Agustín, Carlos y Paco -Los Ángeles- lleva ventaja y resiste mejor el paso de los años.

Unos años hasta 57 desde que fue grabada por The Turtles en que este 'So happy togheter' ha ido creciendo entre los clásicos, ayudada por su irrupción de fondo en multitud de películas y hasta dos filmes con ese mismo título, rodados en 1989 y 1997. 'So happy togheter', buen título para este 2 de Abril. Porque estamos en el día 2, ¿verdad?