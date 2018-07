AVE: el arte de no desmentir

En muy pocas ocasiones, políticos y periodistas interpretamos los hechos con las mismas claves. Ni siquiera cuando son realidades objetivables, tangibles e incluso numéricas. Coincide el público (votantes para unos; lectores para otros) pero no los ingredientes con los que se construyen los mensajes y mucho menos la receta de elaboración. ¿Sostener dos versiones contrarias significa que alguien miente? No tiene por qué. Y lo voy a defender con el enrevesado tema del AVE que esta semana ha vuelto a centrar la actualidad informativa en la ciudad.

En Granada Hoy hemos publicado lo que con honestidad y rigor hemos creído que debían conocer los ciudadanos. Lo que ya sabíamos todos, que la salida que se buscó para Loja se ha convertido en un problema más que en una solución (por la estrechez del túnel decimonónico por el que tendrá que pasar el AVE al renunciarse al proyecto de la Variante), y lo que irrumpe ahora a medida que avanza la fase de pruebas: un fallo técnico que afecta al sistema de señalización en la zona de Íllora y que, técnicamente, plantea un importante desafío para Fomento.

No es una cuestión menor. Podemos discrepar sobre la agilidad con que Adif sea capaz de resolver el nuevo escollo (con las restricciones de velocidad ya contábamos) pero no sobre el fondo. Es más, les invito a que lean la información en que detallamos las opciones que se están barajando (la convivencia o no de los trenes convenciones con los de Alta Velocidad) y las consecuencias que tendrían para los viajeros que utilicen los trenes de Media Distancia desde Sevilla o Algeciras hasta Almería para que puedan evaluar hasta qué punto es complejo e, indudablemente, afectará a los plazos.

En este punto, tan legítimo es que el Gobierno pida prudencia y nos pida que esperemos a septiembre para conocer el nuevo cronograma como que los periodistas analicemos, interpretamos y planteemos horizontes. Es nuestra obligación. Con independencia de que ahora sea el PP el que exija transparencia cogiendo el testigo de lo que hace mes y medio hacía el PSOE. Y porque poco importa en esta fotografía si en Madrid gobierna Pedro Sánchez o Mariano Rajoy.

¿Estamos como estábamos? Sí y no. Seguimos sin fecha de inauguración y con muchas incertidumbres sobre el final real del proyecto pero ahora son los socialistas los que están al frente de todas las instituciones con responsabilidad en el tema y, al menos oficialmente, hay una voluntad manifiesta por informar -en lugar de filtrar y tapar- y una hoja de ruta clara: no se va a dar ninguna fecha más de estreno hasta que no haya garantía absoluta de que se puede cumplir.

Evidentemente, este escenario tiene un amplísimo recorrido para la batalla política y electoral. Pensando en las municipales de mayo 2019 pero también en las autonómicas andaluzas -más aún si se adelantan a otoño como ya baraja toda la oposición- cuando los partidos se empleen a fondo sobre quiénes tiene más o menos responsabilidad en que Granada camine hacia el cuarto año de aislamiento ferroviario.

Volvemos a los hechos. El servicio para viajar en AVE a Madrid con un preludio en autobús hasta Antequera se ha renovado hasta febrero y la recuperación de la línea por Moreda que tanto exigió el PSOE cuando no gobernaba resulta que ya no es tan factible. Fomento asegura que no van a perder ni un solo día de trabajo en vacaciones (¡qué menos!) y que se agilizarán todas las actuaciones siempre que no se comprometa la seguridad. El propio ministro, José Luis Ábalos, compareció esta semana en el Congreso y a lo más que llegó fue a decir que "aún quedan meses" para poner en marcha los trazados del AVE anunciados para este año (1.000 kilómetros de nuevas vías).

Cuando en Granada Hoy publicamos que "la foto de la llegada del AVE se retrasará hasta después de las municipales", lo que hicimos fue analizar la situación y evaluar el impacto. Fomento prefiere esperar. Bien. Pero eso no significa que se desmienta lo que aún está por ocurrir... Como dicen en el popular programa de La Sexta, estos son los datos; suyas son las conclusiones.