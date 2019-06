El AVE cruza su Rubicón

No es un juego de palabras el titular de este lapidario intentando jugar con la lengua clásica. Granada saluda hoy por fin al AVE sin saber cuánto tiempo lo lleva esperando. Que más da ya si son tres década, veinte años, doce aguantando retrasos y monedas más falsas que la monea Parece que fuera toda una vida como en el bolero lo que lleva esta ciudad y esta provincia esperando las comodidades de viajar en trenes de Alta Velocidad española. Definitivamente, la suerte ya está echada una vez que se cruce el Rubicón llamado inauguración del AVE. A partir de ahora lo que toca es comprobar de manera fehaciente y con hechos si este transporte que llega es la panacea que tanto tiempo lleva esperando esta tierra de sinsabores y demasiado aguante, por muchos que algunos políticos le achaquen a los que ciudadanos ese mal de estar siempre en el quejío. No será que en realidad los que están en el quejío, en el lamento, en el agravio, en el paso atrás y en la discusión sin salida aquellos que nos representan y que hoy llegan a bordo del AVE. El tiempo lo dirá y pondrá a todos en su sitio, a los que cortaron la cinta y a los que no.