Abrazo al acelerador

Si el acelerador de partículas no llega finalmente a Escúzar, no será por falta de voluntad institucional. Susana Díaz se sumó ayer a las figuras políticas que han pedido en los últimos días la puesta en marcha de este proyecto en el municipio granadino, uniendo así sinergías con rivales como Luis Salvador. No cabe duda de que se trata de una oportunidad única para la provincia en muchos aspectos, pero aún está caliente la herida infringida sobre el Parque de las Ciencias. Es completamente lógico y esperable que muchos granadinos levanten la ceja al oír hablar sobre el acelerador y pongan en duda que su gestión se quede en Granada. El revuelo ocasionado días atrás por el museo, abrazo incluido, a terminado calmándose y la capital ha vuelto a la normalidad; pero Granada no olvida y un panorama político tan inestable como el actual, cualquier paso en falso puede terminar por decantar la balanza electoral a un lado u a otro. El acelerador es aún una línea en el horizonte, por lo que aún estamos a tiempo de organizar un nuevo abrazo colectivo.