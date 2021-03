Amnistía: Sin sentencia… ¡Imposible¡

Incluso mucho antes de que los enjuiciados en el llamado… "Proces" fueran sentenciados, ya las rotativas de los distintos medios de comunicación dedicaban sus páginas preferentes a publicar noticia según la cual los dichos encausados -y la larga caterva de sus adláteres separatistas- se proponían… exigir una ley de amnistía. Y lo hacían con una doble y concreta finalidad: Por una parte, instar la libertad de los inculpados en el dicho… "Procés", en el supuesto de que, en efecto, fueran condenados.

Por otra, para que, por aplicación de la dicha amnistía (que, según todos los indicios, perdió la condición de… "graciosa" para devenir obligatoria) los fugados de la justicia puedan regresar a España libres de polvo y paja. Dicho en román paladino: Sin la espada de Damocles que supone su traslado a un talego de seguridad máxima en cuento pisen tierra española.

Nos parece axiomático el hecho siguiente: Todo acusado tiene derecho a defenderse. Eso sí: Por los cauces procedimentales. En todo caso, la pretensión de obtener la… "exigida" "amnistía" no estaría exenta de dificultades, de muy difícil arreglo. Ciertamente, la petición de dicha medida de gracia -la amnistía- para los dichos presos o fugados está haciendo correr ríos de tinta en los distintos medios de comunicación.

Y, a juicio del autor de esta "opinión", resulta incuestionable el veredicto de los lectores: La… exigida amnistía no solo carece de apoyatura legal. Es que, además no se le puede poner. ¿Razones?: En todo caso, la amnistía es causa extintiva de la responsabilidad penal. Pero el Código Penal vigente, comprensivo de dichas… "causas" no incluye la amnistía. En consecuencia, tenemos que concluir que, Código Penal en ristre, resulta de imposibilidad cuasi metafísica la aplicación de la dicha norma: No puede ser aplicada, por inexistente. Tampoco puede ser elaborada por carecer del soporte legal de la Constitución (Artº. 62).

Es más: ante un acto de benevolencia del legislador que permitiera la creación de la "amnistía", ello no impediría que los encausados pudieran ser sentenciados. Porque la amnistía supone inexorable ejecución de la pena. Pero esta… "ejecución" resulta de imposibilidad metafísica sin el aval de una sentencia firme (artº. 3º, 1 Cp. vigente)