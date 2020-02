Estoy viendo el telediario -le sigo llamando así, como si aún esta palabra diera vueltas en torno a la bola del mundo en un Telefunken en blanco y negro- y de pronto oigo el nombre del compañero Antonio Pizarro, jefe de fotografía de Diario de Sevilla, entre los candidatos al World Press Photo. Y pego un salto digno del lince de su fotografía. ¿Finalista del World Press Photo? No sé si ustedes conocen la importancia de este premio. Ser nominado a él equivale a serlo al Oscar o a la Palma de Oro de Cannes en cine (no al Goya: al Oscar o a la Palma de Oro), o serlo al Nobel en literatura (no al Cervantes: al Nobel). No porque estos premios españoles tengan poca importancia, sino porque el World Press Photo es un premio de alcance internacional que selecciona a sus nominados entre todos los fotógrafos del mundo. Se han inscrito 4.282 y se han presentado a concurso 73.996 fotografías.

Siempre me ha fastidiado que se establezcan jerarquías de calidad o artisticidad entre el periodismo y la literatura, y entre la fotografía "artística" y el fotoperiodismo. Son, si se quiere, oficios distintos; pero artes iguales. Dickens era periodista antes de convertirse en escritor… Pero era tan escritor cuando escribía para los periódicos como periodista cuando escribía novelas. Como le sucedió a ese admirador y seguidor suyo llamado Benito Pérez Galdós. No les voy a largar la retahíla que en España iría de Larra a Francisco Umbral o Joaquín Vidal pasando por Chaves Nogales o Gregorio Corrochano: habrá prosas tan buenas como las de ellos, pero no mejores. Lo mismo sucede con el fotoperiodismo. ¿O hace falta que les nombre a Dorothea Lange, Robert Capa, Cartier Bresson o Carl Mydans? Y cuando unos y otros unen sus talentos escribiendo y fotografiando nacen joyas como Elogiemos ahora a hombres famosos del periodista James Agee y el fotoperiodista Walker Evans.

No hace falta justificar nada. Pero a lo largo de mi ya no breve vida he oído muchas veces lo de "escritor y periodista" para separar la creación y del oficio o distinguir entre fotógrafos "creativos" y fotoperiodistas. El compañero Pizarro hace fotografías. Y punto. ¿Funcionales? Claro: están al servicio de la información. ¿Y qué? Joaquín Vidal escribía crónicas taurinas con una prosa que ya quisieran muchos que se tienen por escritores. Lo mismo digo de Antonio Pizarro y sus fotografías. Felicidades, compañero.