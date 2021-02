No paran de repetir últimamente que vamos a cumplir un año de pandemia, un camino que se hace y que parecen ya mucho más que 19 días y 500 noches con mascarilla y sufriendo por familiares y los más cercanos. Lo del Covid dura ya más que un whisky on the rocks que cantaba uno de Úbeda y por eso hay quien aprovecha hasta las botellas pequeñas del minibar para pasar el trago. Creando a su vez este bodegón de ventana en el que lo más reprochable es lo de siempre: ¿acaso no había una papelera por la zona? Mal. Muy mal. Todo mal.